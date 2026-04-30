Відомо про 11 поранених через удар БпЛА по Дніпру – ОВА

До 11 людей збільшилась кількість постраждалих через удар російським безпілотником по обласному центру, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"До 11 зросла кількість постраждалих через російську атаку на Дніпровський район. П’ятеро з них госпіталізовані. Один чоловік у важкому стані. Решта поранених – у стані середньої тяжкості", – написав він у Телеграмі.

Раніше повідомлялось про одного загиблого та п’ятьох поранених.