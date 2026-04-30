Двоє чоловіків постраждали через удар ворожого дрона в Харківській області

У четвер, близько 9:05 російський FPV-дрон атакував цивільну автівку у Дегтярях Богодухівського району Харківської області, дві людини постраждали.

"Двоє чоловіків віком 46 та 71 років отримали поранення", – повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Крім того, вранці ворог атакував, за попередніми даними, fpv-дроном та "Молнією" Лютівку Богодухівського району. Пошкоджено будинки.

Розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).