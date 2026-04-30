В Україні запустили проєкт з відеоуроками про традиційні народні обряди - Гнат Коробко

Освітня ініціатива "Знай свою Україну" запустила проєкт, де у доступному та сучасному відеоформаті розповідають про українські традиції, обряди та культурну спадщину. Вже зараз там доступні перші відеоуроки українських весняних танків для дітей та молоді. Про це розповів меценат і співзасновник проєкту Гнат Коробко.

"Проєкт покликаний коротко й захопливо знайомити молодшу аудиторію з елементами традиційної культури, які можна не лише побачити, а й спробувати відтворити у повсякденному житті. Сьогодні такі практики набувають нового значення. В умовах цифровізації, коли значна частина спілкування дітей перемістилася в онлайн, традиційні танки можуть стати природним способом повернення до живої взаємодії, рухової активності та відчуття спільності", — розповів Гнат Коробко.

Як зазначив меценат, надалі на каналі проєкту планують публікувати пізнавальні відео, присвячені традиційній українській культурі.

"Запуск YouTube-каналу для проєкту "Знай свою Україну" — це ще один крок до того, щоб зробити українську культурну спадщину доступнішою. Надалі на каналі планують публікувати пізнавальні відео, присвячені традиційній українській культурі, народним обрядам, календарним святам, сезонним звичаям. Ми прагнемо, щоб українська традиція жила не лише в музеях чи книжках, а в сучасному житті дітей і молоді. Саме тому важливо подавати культурну спадщину у доступному та зрозумілому форматі", — зазначив Гнат Коробко.

Нагадаємо, "Знай свою Україну" — це освітній проєкт про традиційну українську культуру, який у партнерстві з культурними інституціями та за підтримки мецената Гната Коробка створює навчальні курси, уроки й практичні матеріали для шкіл, освітян та широкої аудиторії. Сумарно освітні блоки "Покрова" та "Різдво" пройшли понад 18 тисяч охочих.