СБУ повідомила про удари по інфраструктурі НПЗ "Лукойл-Пермнафтооргсинтез" в російській Пермі

Фото: тг-канали

Безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" Служби безпеки України другий день поспіль успішно відпрацювали по нафтоінфраструктурі РФ поблизу міста Перм, завдавши в четвер ударів по нафтопереробному заводу "Лукойл-Пермнафтооргсинтез", розташованому за понад 1500 км від України.

"Це один із найбільших нафтопереробних заводів Росії потужністю близько 13 млн тонн на рік, який забезпечує паливом як цивільний сектор, так і потреби російської армії. За попередньою інформацією, на НПЗ уражено установку АВТ-4 – ключовий вузол первинної переробки нафти. Внаслідок удару загорілися вакуумна та атмосферна ректифікаційні колони. Їх ураження фактично виводить установку з ладу", – повідомляється на сайті спецслужби в четвер.

Також СБУ повторно уразила лінійну виробничо-диспетчерську станцію "Пермь", яка забезпечує постачання нафти на НПЗ "Лукойл-Пермнафтооргсинтез". "Учора на цю станцію вже навідувалися безпілотники Служби безпеки. Сьогодні там з’явилися нові осередки пожежі", – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, в ніч на середу фахівці "Альфи" також відпрацювали по ЛПДС "Пермь", яка належить АТ "Транснефть" та є стратегічно важливим хабом магістральної нафтотранспортної системи РФ. Внаслідок атаки дронів на нафтоперекачувальній станції виникла масштабна пожежа, горіли майже всі резервуари для зберігання нафти.