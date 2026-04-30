Перші два дні травня в Україні будуть холодними, ночі – із заморозками

Невеликий дощ очікується вдень в п’ятницю, 1 травня, на Лівобережжі та в Криму, вночі скрізь без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Вночі заморозки 0-3°, у південній частині температура 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°; вдень в Україні 8-13° тепла.

В Києві 1 травня без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-2°; вдень 10-12° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві за весь період спостережень найвища температура в день 1 травня була 30,0° тепла в 2012р., найнижча – 0,6° морозу в 1940 р.

В суботу, 2 травня, по всій Україні без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Вночі заморозки 0-3°, у південній частині температура 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°; температура вдень 10-15° тепла, на заході країни до 18°.

В Києві 2 травня очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-2°; вдень 13-15° тепла.