12:54 30.04.2026

Сибіга: Продовжуємо стежити за судном Panormitis зі збіжжям з ТОТ, застерігаємо від співпраці з ним

Сибіга: Продовжуємо стежити за судном Panormitis зі збіжжям з ТОТ, застерігаємо від співпраці з ним
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав позитивним кроком відмову ізраїльської компанії приймати зерно з тимчасово окупованих територій України, яке знаходиться на борту судна Panormitis, за заявив, що українська сторона надалі стежитиме за цим судном.

"Ми продовжуємо стежити за цим судном і застерігаємо всіх від будь-якої співпраці з ним. Ми і надалі посилюватимемо санкційний тиск на російський "тіньовий флот", що займається вивезенням зерна", – написав Сибіга в Х у четвер.

За його словами, відмова в розвантаженні судна Panormitis в Ізраїлі "свідчить про ефективність юридичних та дипломатичних зусиль України". "Водночас це чіткий сигнал усім іншим суднам, капітанам, операторам, страховикам та урядам: не купуйте крадене українське зерно. Не ставайте співучасниками цього злочину", – наголосив Сибіга.

Як повідомлялося, ізраїльська компанія "Цинципер" відмовилася прийняти партію пшениці, яку підозрюють у крадіжці з України, і зерновоз Panormitis з нею вийшов з порту Хайфи у нейтральні води. В компанії заявили, що "російський постачальник вантажу пшениці буде змушений знайти інше місце для розвантаження".

Розслідування ізраїльської газети "Гаарец" показало, що протягом останніх трьох років до Ізраїлю надходили партії краденої української пшениці, замасковані під пшеницю з РФ. Це перший випадок, коли партія зерна, яку підозрюють у крадіжці, була відхилена та не розвантажена в Ізраїлі.

Перед цим до МЗС України у вівторок, 28 квітня, було запрошено надзвичайного і повноважного посла Держави Ізраїль в Україні Міхаеля Бродського, якому вручено ноту протесту через триваюче надходження до Ізраїлю сільськогосподарської продукції, незаконно вивезеної РФ з тимчасово окупованих територій України.

