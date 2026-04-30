Генпрокурор щодо судна PANORMITIS: зірвано чергову спробу РФ легалізувати незаконно вивезене зерно

Фото: https://www.facebook.com/RuslanKravchenkoKyiv/

Після вжиття Україною комплексу процесуальних заходів судно PANORMITIS залишило територіальні води Держави Ізраїль та відійшло у нейтральні води, повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

"Чергову спробу російської сторони легалізувати зерно, незаконно вивезене з тимчасово окупованих територій України, зірвано", – зазначив генпрокурор в телеграм-каналі в четвер.

За його словами, вихід судна із територіальних вод Ізраїлю "може свідчити про усвідомлення ризику застосування до судна та вантажу заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема арешту".

Кравченко поінформував, що на підставі матеріалів, переданих українською стороною у межах міжнародного правового співробітництва, компетентні органи Ізраїлю розпочали виконання запиту.

"Факт правопорушення зафіксовано на міжнародному рівні. Відтак подальше переміщення судна, вантажу та дії осіб, причетних до цієї схеми, залишатимуться предметом правового реагування в будь-якій юрисдикції, яка визнає верховенство права та поважає суверенітет України", – наголосив він.

Генпрокурор пояснив, що вихід судна у нейтральні води не припиняє кримінального провадження і не звільняє причетних осіб від відповідальності.

"Україна продовжує процесуальну роботу, відстежує рух усіх російських суден та застосовуватиме всі доступні механізми міжнародної правової співпраці для арешту майна, встановлення всіх учасників схеми та притягнення їх до відповідальності", – підсумував генпрокурор.

Напередодні генпрокурор повідомив, що Україна направила ізраїльській стороні пакет документів для арешту російського судна з викраденим українським зерном.

"Офіс Генерального прокурора ініціював арешт морського судна PANORMITIS / "Панормітис" та вантажу, який, за даними слідства, може бути частиною схеми з легалізації незаконно вивезеного українського зерна", – зазначав Кравченко.