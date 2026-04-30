Інтерфакс-Україна
Події
12:36 30.04.2026

Емоційний стан українців відновлюється після зими – соцдослідження Rating Group

2 хв читати
Покращення емоційного стану серед українців фіксується у квітні, частка тих, хто відчувають напруження, зменшилася до 39% порівняно з 51% у лютому, свідчать результати моніторингового дослідження, проведеного 15-17 квітня соціологічною групою "Рейтинг" (Rating Group) і дослідницькою лабораторією Rating Lab.

Ще 24% респондентів зазначили, що почуваються скоріше спокійно, а 36% вагаються.

Відносно частіше про напруження говорять менш забезпечені респонденти, в регіональному вимірі – мешканці сходу країни. Серед жінок краще себе почуває молодь, а найбільш напружено – старші жінки віком 51+, тоді як серед чоловіків залежності від віку немає.

Зазначається, що на початку пандемії Covid-19 українці все ще відносно частіше відчували спокій (44%), аніж напруження (23%). Пізніше у 2020 році напруження відчувалося помітно більше (33%). Водночас, станом на березень 2021 року емоційний стан дещо відновився: відносна більшість відчувала спокій (43%).

З початку повномасштабного вторгнення емоційний стан різко погіршився: близько 50% українців прямо зазначали про значне напруження у квітні 2022 року. Після успіхів ЗСУ на фронті, звільнення частини територій емоційний стан почав помірно покращуватися, і в лютому 2023 року третина українців вказала, що відчуває напруження, третина – що спокій.

Під час складної зими 2026 року в умовах масованих атак РФ на критичну інфраструктуру, постійних відключень світла, тепла українці відчували пік емоційного напруження з 2020 року (51%); ця частка перевищила навіть показник квітня 2022 року. Але у квітні з настанням весни та поліпшенням ситуації в енергосистемі емоційний стан українців стрімко покращився, зазначається у пресрелізі за результатами дослідження.

Опитування проводилося методом CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера) серед 1000 респондентів старше 18 років у всіх підконтрольних уряду областях. Результати зважені з використанням актуальних даних Державної служби статистики України. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення, помилка – не більше 3,1% з довірчою ймовірністю 0,95.

Теги: #рейтинг #емоції #соцдослідження

ВАЖЛИВЕ

Зерновоз з краденим українським зерном вийшов з порту Ізраїлю в нейтральні води, посол заявив про перемогу

Поліція розшукує людину, що завдала поранень учасникам групи оповіщення ТЦК на Рівненщині

Сирський підписав наказ щодо обов'язкової ротації військових на передовій

В Одесі внаслідок масованої атаки дронів постраждали вже 18 людей – ОВА

У США заявили про розблокування $400 млн допомоги Україні після затримок у Пентагоні

ОСТАННЄ

В Україні запустили проєкт з відеоуроками про традиційні народні обряди - Гнат Коробко

СБУ повідомила про удари по інфраструктурі НПЗ "Лукойл-Пермнафтооргсинтез" в російській Пермі

Перші два дні травня в Україні будуть холодними, ночі – із заморозками

Сибіга: Продовжуємо стежити за судном Panormitis зі збіжжям з ТОТ, застерігаємо від співпраці з ним

Генпрокурор щодо судна PANORMITIS: зірвано чергову спробу РФ легалізувати незаконно вивезене зерно

СБУ заочно повідомила про підозру заступнику голови уряду РФ у пособництві агресивній війні

Рада ратифікувала Конвенцію про створення Міжнародної компенсаційної комісії для України

Рада ухвалила закон про створення мережі військових меморіальних кладовищ та уніфікацію підходів до поховання військових

До 20 зросла кількість постраждалих через атаку російських БпЛА на Одесу – МВА

Програма Bring Kids Back UA сприяла поверненню 2126 українських дітей з РФ – Зеленський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА