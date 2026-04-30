СБУ заочно повідомила про підозру заступнику голови уряду РФ у пособництві агресивній війні

Служба безпеки України задокументувала злочини заступника голови російського уряду – повноважного представника президента РФ у Далекосхідному федеральному окрузі – Юрія Трутнєва, повідомляє СБУ.

"Він причетний до ідеологічної підтримки, фінансування та матеріально-технічного забезпечення повномасштабної війни рашистів проти України", – йдеться в повідомленні української спецслужби в телеграм-каналі в четвер.

Як встановило розслідування, підсанкційний чиновник періодично відвідує прифронтові райони для передачі озброєння, боєприпасів та амуніції окупаційним угрупованням РФ.

"Тільки за одним із епізодів "робочих відряджень" на тимчасово захоплену частину території Донеччини у 2025 році, посадовець передав бойовикам майже чотири сотні одиниць снайперських комплексів та дронів", – зазначають у відомстві.

Також, як наголошують в СБУ, Трутнєв вручив командуванню збройних угруповань Південного військового округу РФ засоби радіоелектронної боротьби.

Згідно з повідомленням, кожна така поїздка російського урядовця супроводжується широкою інформпідтримкою з боку кремлівських пропагандистів.

"Під час підготовки відповідних сюжетів фігурант неодноразово заявляв на камери медійного пулу путіна про підтримку збройної агресії рф проти України та виправдовував воєнні злочини рашистів", – уточнюють в СБУ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Трутнєву про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (пособництво у веденні агресивної війни).

Тривають комплексні заходи для оголошення зловмисника у міжнародний розшук.

Розслідування проводили за оперативного супроводу Департаменту захисту національної державності та процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора України.