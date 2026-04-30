Верховна Рада ратифікувала Конвенцію про створення Міжнародної компенсаційної комісії для України.

За відповідний законопроєкт № 0371 у цілому проголосували 283 народні депутати на пленарному засіданні Верховної Ради у четвер.

Конвенція врегульовує низку питань щодо створення Комісії, визначає її мандат та функції, правовий статус, місцезнаходження, привілеї та імунітети, організаційну структуру та порядок роботи.

Міжнародна компенсаційна комісія для України створюється як незалежний орган в інституційних рамках Ради Європи.

Відповідно до Конвенції, Комісія має розташовуватися на території однієї зі сторін-учасниць. Її офіс функціонуватиме в Україні. Асамблея, за згодою відповідної держави, може ухвалити рішення про відкриття офісів Комісії й в інших країнах.

Конвенцію вчинено 16 грудня 2025 року в Гаазі (Нідерланди).

Як зазначається у пояснювальній записці до законопроєкту, створення та функціонування Міжнародної компенсаційної комісії для України є другим компонентом міжнародного компенсаційного механізму відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих агресією Російської Федерації проти України. Першим компонентом міжнародного компенсаційного механізму є Реєстр збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України, який слугує документальною формою обліку доказів та інформації щодо заяв про відшкодування збитків, втрат чи шкоди, завданих 24 лютого 2022 року або пізніше на території України в межах її міжнародно-визнаних кордонів, включаючи її територіальні води.