12:17 30.04.2026

До 20 зросла кількість постраждалих через атаку російських БпЛА на Одесу – МВА

До 20 зросла кількість постраждалих через атаку російських БпЛА на Одесу – МВА
Фото: https://t.me/odeskaODA

Відомо про 20 осіб, які постраждали від російської повітряної атаки на Одесу в ніч проти четверга, п’ятеро з них – ушпиталено, троє перебувають у важкому стані, повідомили у міській військовій адміністрації.

"На цей час кількість постраждалих внаслідок нічної атаки становить 20 осіб. П’ятеро поранених наразі перебувають у медичних закладах, троє з них – у важкому стані, медики борються за їхні життя. Іншим постраждалим надано необхідну допомогу на місці або призначено амбулаторне лікування", – йдеться у Телеграмі.

За інформацією МВА, найбільше постраждав Приморський район міста, тут пошкоджено 22 будівлі. Загалом зафіксовано пошкодження 732 вікон, з яких 680 – безпосередньо у квартирах одеситів, а 48 – у під’їздах та місцях загального користування. Також пошкоджено чотири балконні блоки.

У Хаджибейському районі пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок та розташоване поруч транспортне підприємство, де згоріли автобуси. Також зафіксовано пошкоджений одноповерховий будинок. Вибито 102 вікна. Наразі вже закрито понад 70 пошкоджених вікон.

За даними МВА, в оперативних штабах уже прийнято 132 заяви від мешканців щодо отримання допомоги за пошкоджене майно з міського бюджету та за програмою "єВідновлення".

Теги: #постраждалі #одеса

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:51 30.04.2026
УЧХ працював на декількох локаціях після російської атаки БпЛА на Одесу

УЧХ працював на декількох локаціях після російської атаки БпЛА на Одесу

08:44 30.04.2026
В Одесі внаслідок масованої атаки дронів постраждали вже 18 людей – ОВА

В Одесі внаслідок масованої атаки дронів постраждали вже 18 людей – ОВА

07:37 30.04.2026
Кількість постраждалих в Одесі через масовану нічну атаку зросла до 16 осіб, двоє – у важкому стані

Кількість постраждалих в Одесі через масовану нічну атаку зросла до 16 осіб, двоє – у важкому стані

00:58 30.04.2026
В Одесі внаслідок нічної атаки БпЛА постраждали щонайменше четверо людей – ОВА

В Одесі внаслідок нічної атаки БпЛА постраждали щонайменше четверо людей – ОВА

20:47 29.04.2026
П'ятеро постраждалих на Миколаївщині через атаку "шахедів" – ОВА

П'ятеро постраждалих на Миколаївщині через атаку "шахедів" – ОВА

16:13 29.04.2026
В Херсоні внаслідок удару дрона постраждав 5-річний хлопчик – МВА

В Херсоні внаслідок удару дрона постраждав 5-річний хлопчик – МВА

09:31 28.04.2026
Кількість постраждалих у Кривому Розі зросла до 5 людей – ОВА

Кількість постраждалих у Кривому Розі зросла до 5 людей – ОВА

08:39 28.04.2026
ДСНС: До 4 зросла кількість постраждалих внаслідок російської авіаатаки по Ямпільській громаді на Сумщині

ДСНС: До 4 зросла кількість постраждалих внаслідок російської авіаатаки по Ямпільській громаді на Сумщині

13:54 27.04.2026
УЧХ допомагав ліквідувати наслідки російської атаки БпЛА на Одесу

УЧХ допомагав ліквідувати наслідки російської атаки БпЛА на Одесу

11:42 27.04.2026
Кількість постраждалих в Одесі зросла до 14 осіб – ОВА

Кількість постраждалих в Одесі зросла до 14 осіб – ОВА

