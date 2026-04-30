До 20 зросла кількість постраждалих через атаку російських БпЛА на Одесу – МВА

Відомо про 20 осіб, які постраждали від російської повітряної атаки на Одесу в ніч проти четверга, п’ятеро з них – ушпиталено, троє перебувають у важкому стані, повідомили у міській військовій адміністрації.

"На цей час кількість постраждалих внаслідок нічної атаки становить 20 осіб. П’ятеро поранених наразі перебувають у медичних закладах, троє з них – у важкому стані, медики борються за їхні життя. Іншим постраждалим надано необхідну допомогу на місці або призначено амбулаторне лікування", – йдеться у Телеграмі.

За інформацією МВА, найбільше постраждав Приморський район міста, тут пошкоджено 22 будівлі. Загалом зафіксовано пошкодження 732 вікон, з яких 680 – безпосередньо у квартирах одеситів, а 48 – у під’їздах та місцях загального користування. Також пошкоджено чотири балконні блоки.

У Хаджибейському районі пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок та розташоване поруч транспортне підприємство, де згоріли автобуси. Також зафіксовано пошкоджений одноповерховий будинок. Вибито 102 вікна. Наразі вже закрито понад 70 пошкоджених вікон.

За даними МВА, в оперативних штабах уже прийнято 132 заяви від мешканців щодо отримання допомоги за пошкоджене майно з міського бюджету та за програмою "єВідновлення".