Рада ухвалила закон про створення мережі військових меморіальних кладовищ та уніфікацію підходів до поховання військових

Верховна Рада в другому читанні та в цілому підтримала урядовий проєкт закону №13693 про створення мережі військових меморіальних кладовищ та уніфікацію підходів до поховання захисників.

Як повідомляє кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", під час голосування в четвер, 30 квітня, рішення підтримали 267 народних депутати. жодного голосу проти не зафіксовано, один парламентарій утримався.

Згідно з інформацією на сайті парламенту, проєкт акта передбачає врегулювання питання щодо створення військових меморіальних кладовищ в областях України та Автономній Республіці Крим, визначення понять "почесне поховання", "військове меморіальне кладовище", "військове кладовище", "сектор військових поховань", здійснення безоплатного поховання осіб, нагороджених орденом "За мужність" трьох ступенів, унормування питання щодо єдиних підходів до створення, утримання в належному стані та охорони місць поховання загиблих (померлих) осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України в територіальних громадах.

Документ передбачає будівництво п’яти військових меморіальних кладовищ та організацію почесних поховань із поступовим збільшенням кількості намогильних споруд з 1 тис. одиниць у перший рік до 4 тис. у 2029 році. Проєкт також включає поетапне розширення штату обслуговуючих установ зі 100 до 400 фахівців для забезпечення належного утримання меморіальних комплексів.

Загальний обсяг видатків на реалізацію ініціативи у 2026 році складе 183,1 млн грн, з яких 150 млн грн буде спрямовано безпосередньо на проєктування та капітальне будівництво. Протягом наступних років фінансування зростатиме і у 2029 році сягне 349,3 млн грн через збільшення витрат на оплату праці, комунальні послуги та матеріально-технічне забезпечення. Покриття додаткових витрат планується здійснювати шляхом перерозподілу бюджетних призначень у межах загального фонду державного бюджету, передбачених для Міністерства у справах ветеранів.

Законопроєкт був прийнятий в першому читанні за основу 18 грудня 2025 року.