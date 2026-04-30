12:18 30.04.2026

Рада ухвалила закон про створення мережі військових меморіальних кладовищ та уніфікацію підходів до поховання військових

Верховна Рада в другому читанні та в цілому підтримала урядовий проєкт закону №13693 про створення мережі військових меморіальних кладовищ та уніфікацію підходів до поховання захисників.

Як повідомляє кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", під час голосування в четвер, 30 квітня, рішення підтримали 267 народних депутати. жодного голосу проти не зафіксовано, один парламентарій утримався.

Згідно з інформацією на сайті парламенту, проєкт акта передбачає врегулювання питання щодо створення військових меморіальних кладовищ в областях України та Автономній Республіці Крим, визначення понять "почесне поховання", "військове меморіальне кладовище", "військове кладовище", "сектор військових поховань", здійснення безоплатного поховання осіб, нагороджених орденом "За мужність" трьох ступенів, унормування питання щодо єдиних підходів до створення, утримання в належному стані та охорони місць поховання загиблих (померлих) осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України в територіальних громадах.

Документ передбачає будівництво п’яти військових меморіальних кладовищ та організацію почесних поховань із поступовим збільшенням кількості намогильних споруд з 1 тис. одиниць у перший рік до 4 тис. у 2029 році. Проєкт також включає поетапне розширення штату обслуговуючих установ зі 100 до 400 фахівців для забезпечення належного утримання меморіальних комплексів.

Загальний обсяг видатків на реалізацію ініціативи у 2026 році складе 183,1 млн грн, з яких 150 млн грн буде спрямовано безпосередньо на проєктування та капітальне будівництво. Протягом наступних років фінансування зростатиме і у 2029 році сягне 349,3 млн грн через збільшення витрат на оплату праці, комунальні послуги та матеріально-технічне забезпечення. Покриття додаткових витрат планується здійснювати шляхом перерозподілу бюджетних призначень у межах загального фонду державного бюджету, передбачених для Міністерства у справах ветеранів.

Законопроєкт був прийнятий в першому читанні за основу 18 грудня 2025 року.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:55 30.04.2026
Сирський підписав наказ щодо обов'язкової ротації військових на передовій

Сирський підписав наказ щодо обов'язкової ротації військових на передовій

21:27 21.04.2026
Зеленський анонсував рішення для посилення мотивації військових і додаткового фінансування армії

Зеленський анонсував рішення для посилення мотивації військових і додаткового фінансування армії

10:49 21.04.2026
Зеленський підписав євроінтеграційні закони щодо стандартів в енергетиці та у перевірці продукції

Зеленський підписав євроінтеграційні закони щодо стандартів в енергетиці та у перевірці продукції

12:38 16.04.2026
Глава МЗС Ізраїлю подякував Україні за запровадження кримінальної відповідальності за прояви антисемітизму

Глава МЗС Ізраїлю подякував Україні за запровадження кримінальної відповідальності за прояви антисемітизму

16:57 15.04.2026
Україна гармонізує законодавство з міжнародними нормами боротьби з антисемітизмом – нардеп Бужанський

Україна гармонізує законодавство з міжнародними нормами боротьби з антисемітизмом – нардеп Бужанський

15:47 14.04.2026
Зеленський підписав закон про встановлення кримінальної відповідальності за антисемітизм

Зеленський підписав закон про встановлення кримінальної відповідальності за антисемітизм

15:42 14.04.2026
Військові спростували заяви РФ про пошкодження дамби Печенізького водосховища

Військові спростували заяви РФ про пошкодження дамби Печенізького водосховища

11:23 14.04.2026
На Донеччині судитимуть військових, які звільнилися зі служби за фіктивними довідками – ДБР

На Донеччині судитимуть військових, які звільнилися зі служби за фіктивними довідками – ДБР

11:08 10.04.2026
Зеленський підписав закон про підготовку громадян до національного спротиву

Зеленський підписав закон про підготовку громадян до національного спротиву

16:14 09.04.2026
Мінцифрі пропонують надати військовим командирам право обмежувати військовослужбовців в участі в азартних іграх – профільна асоціація

Мінцифрі пропонують надати військовим командирам право обмежувати військовослужбовців в участі в азартних іграх – профільна асоціація

