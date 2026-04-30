12:12 30.04.2026

Програма Bring Kids Back UA сприяла поверненню 2126 українських дітей з РФ – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що завдяки його ініціативі Bring Kids Back UA вдалося повернути 2126 українських дітей, раніше викрадених РФ.

"Завдяки ініціативі "Bring Kids Back UA" вдалося забезпечити 2126 повернень. Ми будемо продовжувати цю роботу. Ми залучили сильних міжнародних посередників, щоб повертали дітей додому. Я вдячний кожній країні, яка приєдналася до нашої поліції для повернення дітей", – сказав Зеленський під час заходу "День громадянського суспільства та експертів" в Києві в четвер, який проводиться ініціативою Bring Kids Back UA перед засіданням Міжнародної коаліції за повернення українських дітей у Брюсселі 11 травня.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", голова держави наголосив, що в РФ перебувають тисячі українських дітей, "відірваних від своїх сімей, від своєї країни, від свого дому".

"Це один з найбільш цинічних російських воєнних злочинів – системне прораховане вивезення українських дітей, розпорошення їх по Росії, приховування їхньої долі, перепрошивка їхньої культури, щоб українські діти забули, що вони, українці, могли воювати і проти України, і проти будь-кого іншого, на кого вкажуть господарі Росії. Надзвичайно важливо забрати наших дітей звідти, поки Росія не зламала їх", – сказав Зеленський.

22 квітня президент повідомляв, що за час роботи Bring Kids Back UA додому вдалося повернути "більш ніж 2100" українських дітей, викрадених РФ, з них 150 – від початку 2026 року.

