Інтерфакс-Україна
Події
12:06 30.04.2026

Чоловік загинув, ще один – дістав поранень через атаку ворожого БпЛА у Херсоні

1 хв читати
Окупанти атакували безпілотником зупинку громадського транспорту в обласному центрі, через атаку одна людина загинула, ще одна – зазнала поранень, повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Близько 10:30 російські терористи атакували з дрона зупинку громадського транспорту у середмісті Херсона. Внаслідок ворожого удару на місці загинув чоловік, особу якого наразі встановлюють. Мої співчуття рідним та близьким вбитого", – написав він у Телеграмі.

За його словами, також уламкові поранення ніг, контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми дістав 57-річний херсонець. Бригада "швидкої" доставила його до лікарні у середньому стані тяжкості. 

Теги: #херсон #бпла_рф

