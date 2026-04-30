УЧХ працював на декількох локаціях після російської атаки БпЛА на Одесу

Фото: Червоний Хрест України

Команда Українського Червоного Хреста (УЧХ) цієї ночі працювала на декількох локаціях після російської атаки БпЛА на Одесу.

"Загін швидкого реагування Українського Червоного Хреста в Одеській області спільно з іншими екстреними службами працював на декількох локаціях. Волонтери надавали першу допомогу пораненим, допомагали мешканцям евакуюватися з пошкоджених будинків, а також надавали першу психологічну допомогу людям у стані гострої реакції на стрес", – повідомив УЧХ у Фейсбуці у четвер.

Наразі родинам, чиї оселі пошкоджено, видають гуманітарну допомогу.

Як повідомлялося, внаслідок нічної масованої атаки російських ударних безпілотників по Одесі постраждали 18 людей, дев’ятеро з яких госпіталізовані. Більшість ворожих цілей було знищено силами протиповітряної оборони, однак внаслідок влучань та падіння уламків БпЛА пошкоджено десятки об’єктів цивільної інфраструктури, серед яких багатоповерхові та приватні житлові будинки, готель, дитячий садок, адміністративна будівля, автостоянка, приватні гаражі та транспортні засоби.