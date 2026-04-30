Кабмін провів низку кадрових призначень у Мінкультури та Вінницькій ОДА

Кабінет міністрів призначив Івана Вербицького першим заступником міністра культури України, а Євгена Лавра - заступником міністра культури України.

Також Кабмін погодив призначення Ірини Коцюбівської заступником голови Вінницької обласної державної адміністрації.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у четвер.

Водночас КМУ звільнив Вербицького з посади заступника міністра культури України.