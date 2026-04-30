11:45 30.04.2026
Кабмін провів низку кадрових призначень у Мінкультури та Вінницькій ОДА
Кабінет міністрів призначив Івана Вербицького першим заступником міністра культури України, а Євгена Лавра - заступником міністра культури України.
Також Кабмін погодив призначення Ірини Коцюбівської заступником голови Вінницької обласної державної адміністрації.
Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у четвер.
Водночас КМУ звільнив Вербицького з посади заступника міністра культури України.