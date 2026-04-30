Інтерфакс-Україна
Події
11:41 30.04.2026

Рада утворила ТСК з питань розробки засад щодо взаємодії з національними рухами РФ

1 хв читати

Верховна Рада утворила Тимчасову спеціальну комісію (ТСК) з питань розробки основних засад державної політики щодо взаємодії з національними рухами малих та корінних народів Російської Федерації.

За відповідну постанову № 15184 у цілому проголосували 261 народний депутат на пленарному засіданні парламенту в четвер.

Серед завдань ТСК – підготовка, попередній розгляд та доопрацювання законопроєктів, інших актів Верховної Ради стосовно основних засад державної політики щодо взаємодії з національними рухами малих та корінних народів РФ. До компетенції ТСК також належить налагодження зв’язків з парламентами, урядами та їх структурними підрозділами, науковими організаціями іноземних держав, іноземними вченими, для обміну досвідом з питань діяльності комісії. Крім того, ТСК відповідатиме за підготовку звернень та заяв до Парламентських Асамблей Ради Європи, ОБСЄ, урядів і парламентів держав світу з питань діяльності комісії.

Головою ТСК стала Марія Мезенцева-Федоренко (фракція "Слуга народу"). До складу комісії увійшли 20 народних депутатів від усіх фракцій та груп.

Теги: #рухи_малих_та_корінних_народів_рф #тск_вр

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА