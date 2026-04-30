Зерновоз з краденим українським зерном вийшов з порту Ізраїлю в нейтральні води, посол заявив про перемогу

Ізраїльська компанія "Цинципер" відмовилася прийняти партію пшениці, яку підозрюють у крадіжці з України, і зерновоз з нею вийшов з порту Хайфи у нейтральні води, повідомляє ізраїльське видання The Marker в четвер.

"Ми перемогли, зерновоз іде в нейтральні води з порту. Кримінальну справу і санкційну завершимо", – заявив надзвичайний і повноважний посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в четвер.

В компанії "Ценципер" заявили в четвер вранці компанії SGM, постачальнику вантажу пшениці, яку підозрюють у крадіжці з окупованого Росією сходу України, що вона відхилить прийом вантажу з російського судна. В компанії заявили, що "російський постачальник вантажу пшениці буде змушений знайти інше місце для розвантаження". "Це перший випадок, коли партія зерна, яку підозрюють у крадіжці, була відхилена та не розвантажена в Ізраїлі", – пише видання.

При цьому в повідомленні йдеться про судно "Panormitis", яке стояло на якорі біля узбережжя Хайфи, близько 20 тис тонн ячменю та близько 6 тис тонн загальною вартістю близько $7 млн, які, за даними українського уряду, походили з окупованих РФ українських територій. В МЗС України раніше повідомляли про звернення щодо судна "Abinsk", яке перебувало на рейді Хайфи та очікувало на розвантаження.

Ще в середу видання The Marker повідомляло, що "Ценципер" планує отримати вантаж з судна "Panormitis", але того ж дня генеральний директор компанії Ітай Рон заявив, що "це перші судна з початку війни між Росією та Україною, на борту яких нібито є некошерні товари". На цьому тлі "Ценципер" звернувся до Міністерства закордонних справ Ізраїлю з проханням надати інструкції щодо розвантаження судна, після чого у четвер прийняв рішення про відмову від цього. Компанія є одним із найстаріших та найбільших імпортерів зерна в Ізраїлі, імпортує зерно з Європи, США та Південної Америки.

Цього тижня розслідування газети "Гаарец" показало, що протягом останніх трьох років до Ізраїлю надходили партії краденої української пшениці, замасковані під пшеницю з РФ.

Після окупації східних областей України на РФ було запроваджено санкції, які також стосувалися торгівлі краденою пшеницею, зібраною на окупованих територіях України, та використання українських портів, окупованих Росією, однак санкції не поширюються на пшеницю, вирощену в РФ. Імпортери зерна кажуть, що вони не можуть перевірити походження пшениці, придбаної в РФ. Як виявилося в розслідуванні "Гаарец", РФ має кілька методів експорту зерна з окупованих територій України без того, щоб судна швартувалися в окупованих українських портах та підпадали під санкції. Один із методів полягає у використанні невеликих фідерних суден, які перевозять пшеницю на більше судно, яке курсує на експортні ринки Єгипту, Сирії та Ізраїлю, що дозволяє фальсифікувати та заперечувати походження зерна. "Панормітіс", за даними видання завантажували методом фідерного судна.

Як повідомлялося, до МЗС України у вівторок, 28 квітня, було запрошено надзвичайного і повноважного посла Держави Ізраїль в Україні Міхаеля Бродського, якому вручено ноту протесту через триваюче надходження до Ізраїлю сільськогосподарської продукції, незаконно вивезеної РФ з тимчасово окупованих територій України.

"Українська сторона наголосила, що походження цього зерна достеменно встановлено, а схеми його приховування, зокрема перевантаження "борт-борт" у Чорному морі, добре відомі, зокрема ізраїльським компетентним органам. Попри це відповідні вантажі продовжують потрапляти до ізраїльських портів і вводитися в комерційний обіг", – йдеться у коментарі.

Також зазначалося, що в поточному випадку мова йде про судно "Abinsk", але до Ізраїлю раніше надійшло декілька суден із сільськогосподарською продукцією, незаконно вивезеною РФ з тимчасово окупованих територій України.

Окремо у МЗС підкреслили, що ігнорування ізраїльською стороною офіційних звернень України та запитів про міжнародну правову допомогу, включно із проханням затримати судна та вантажі, фактично створює умови для легалізації викраденого українського зерна. У МЗС заявили, що не розглядають ці випадки як поодинокі інциденти, а як системну практику, яка має ознаки свідомого сприяння незаконній економічній діяльності, пов’язаній з тимчасовою окупацією українських територій, а також обходу санкцій. Наголошується, що у зв’язку з цим Україна вимагає від ізраїльської сторони невідкладно вжити заходів для припинення імпорту викраденого зерна та унеможливлення його розвантаження в ізраїльських портах.

За день до того міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар у відповідь на виклик посла Ізраїлю заявив, що висунуті звинувачення не підкріплені доказами і що перед публічними заявами не було подано запиту на правову допомогу, і підкреслив, що це питання буде розглянуто. "Ви навіть не подали запит на правову допомогу перед тим, як звернутися до ЗМІ та соціальних мереж. Це питання буде розглянуто", – написав він в Х.

29 квітня Корнійчук повідомив про відправку запиту на правову допомогу в Міністерство закордонних справ та Міністерство юстиції Ізраїлю стосовно ситуації з надходженням до цієї країни сільськогосподарської продукції, незаконно вивезеної РФ з тимчасово окупованих територій України.