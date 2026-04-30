Інтерфакс-Україна
11:25 30.04.2026

У Львові з'явиться площа Героя України Андрія Парубія – мер

У Львові з'явиться площа Героя України Андрія Парубія – мер

Львівська міська рада ухвалила рішення про перейменування частини вулиці Винниченка на площу Героя України Андрія Парубія, повідомив міський голова Андрій Садовий.

"На сесії міськради перейменували частину вулиці Винниченка від Просвіти до Личаківський. Тепер пам’ятник В’ячеславові Чорноволу, будівля обласної адміністрації та обласної ради, де Андрій був депутатом кількох скликань, матимуть адресу площі Героя України Андрія Парубія", – написав він у Телеграмі.

 

