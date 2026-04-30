Інтерфакс-Україна
Події
11:22 30.04.2026

Міносвіти призначило Валерія Копійку в.о. ректора КНУ ім. Шевченка

2 хв читати
Фото: https://www.facebook.com/profile.php?id=100004368783833

Міністерство освіти і науки України поклало виконання обов’язків ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка на директора навчально-наукового інституту міжнародних відносин Валерія Копійку.

"Покласти на Копійку Валерія Володимировича, директора навчально-наукового інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктора політичних наук, професора, виконання обов’язків ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка з 30 квітня 2026 року до призначення керівника в установленому законодавством порядку чи призначення іншого виконувача обов’язків ректора, але не пізніше ніж до 29 жовтня 2026 року", – йдеться в наказі міністерства, який опубліковано в телеграм-каналі Студентського парламенту КНУ.

Як повідомлялося, 2 березня Міністерство освіти і науки України оголосило конкурс на заміщення посад ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Строк подання заяв  – два місяці з дня опублікування оголошення про конкурс. А самі вибори заплановані на 27 травня 2026 року.

Колишній ректор Володимир Бугров заявляв, що має намір брати участь у конкурсі на нового ректора вишу, але допускав, що йому можуть завадити це зробити. Зокрема, він зазначав, що у разі, якщо апеляційна інстанція підтвердити попереднє рішення суду, то його внесуть у реєстр осіб з правопорушенням, пов’язаними з корупцією, і не допустять до виборів.

Київський апеляційний суд залишив в силі рішення Шевченківського районного суд міста Києва щодо адміністративного правопорушення про подання завідомо недостовірних відомостей у декларації Бугрова.

29 квітня Міносвіти звільнило Бугрова з посади ректора КНУ ім. Шевченка у зв’язку із закінченням контракту.

Теги: #копійка_валерій #ректор #виконувач_обовязків #кну

ВАЖЛИВЕ

Поліція розшукує людину, що завдала поранень учасникам групи оповіщення ТЦК на Рівненщині

Сирський підписав наказ щодо обов'язкової ротації військових на передовій

В Одесі внаслідок масованої атаки дронів постраждали вже 18 людей – ОВА

У США заявили про розблокування $400 млн допомоги Україні після затримок у Пентагоні

Кількість постраждалих в Одесі через масовану нічну атаку зросла до 16 осіб, двоє – у важкому стані

ОСТАННЄ

Рада ухвалила закон про створення мережі військових меморіальних кладовищ та уніфікацію підходів до поховання військових

До 20 зросла кількість постраждалих через атаку російських БпЛА на Одесу – МВА

Програма Bring Kids Back UA сприяла поверненню 2126 українських дітей з РФ – Зеленський

Чоловік загинув, ще один – дістав поранень через атаку ворожого БпЛА у Херсоні

Зерновоз з краденим українським зерном вийшов з порту Ізраїлю в нейтральні води, посол заявив про перемогу

УЧХ працював на декількох локаціях після російської атаки БпЛА на Одесу

Кабмін провів низку кадрових призначень у Мінкультури та Вінницькій ОДА

Окупанти завдали удару по Дніпру, є загиблий і поранені – ОВА

Рада утворила ТСК з питань розробки засад щодо взаємодії з національними рухами РФ

У Львові з'явиться площа Героя України Андрія Парубія – мер

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА