Міносвіти призначило Валерія Копійку в.о. ректора КНУ ім. Шевченка

Міністерство освіти і науки України поклало виконання обов’язків ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка на директора навчально-наукового інституту міжнародних відносин Валерія Копійку.

"Покласти на Копійку Валерія Володимировича, директора навчально-наукового інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктора політичних наук, професора, виконання обов’язків ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка з 30 квітня 2026 року до призначення керівника в установленому законодавством порядку чи призначення іншого виконувача обов’язків ректора, але не пізніше ніж до 29 жовтня 2026 року", – йдеться в наказі міністерства, який опубліковано в телеграм-каналі Студентського парламенту КНУ.

Як повідомлялося, 2 березня Міністерство освіти і науки України оголосило конкурс на заміщення посад ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Строк подання заяв – два місяці з дня опублікування оголошення про конкурс. А самі вибори заплановані на 27 травня 2026 року.

Колишній ректор Володимир Бугров заявляв, що має намір брати участь у конкурсі на нового ректора вишу, але допускав, що йому можуть завадити це зробити. Зокрема, він зазначав, що у разі, якщо апеляційна інстанція підтвердити попереднє рішення суду, то його внесуть у реєстр осіб з правопорушенням, пов’язаними з корупцією, і не допустять до виборів.

Київський апеляційний суд залишив в силі рішення Шевченківського районного суд міста Києва щодо адміністративного правопорушення про подання завідомо недостовірних відомостей у декларації Бугрова.

29 квітня Міносвіти звільнило Бугрова з посади ректора КНУ ім. Шевченка у зв’язку із закінченням контракту.