11:10 30.04.2026

Глава МВС: Прикордонна служба пройшла шлях трансформації

Державна прикордонна служба України пройшла насичений шлях трансформації: прикордонники забезпечують правопорядок у пунктах пропуску, протидіють контрабанді та нелегальній міграції, виявляють диверсійні групи та протистоять ворогу на фронті, зазначає міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Війна змінила уявлення про її функції, але незмінною залишилася головна мета – безпека держави", – написав міністр в телеграм-каналі в четвер.

Він наголосив, що прикордонники "щодня зустрічають тих, хто приходить до України з миром і водночас – протистоять тим, хто прийшов із війною".

За словами Клименка, сьогодні ДПСУ – це артилерія й мінометні розрахунки, аеророзвідка і бойові "скиди", штурмові дії та оборона.

"Це сильні й професійні бійці, які пліч-о-пліч із побратимами з інших підрозділів Сил оборони України воюють на найскладніших ділянках фронту", – додав глава МВС.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:27 30.04.2026
"Київстар" на початковому етапі переходу до холдингової моделі – СЕО

"Київстар" на початковому етапі переходу до холдингової моделі – СЕО

17:57 15.04.2026
Кінотеатри проходять адаптацію до "економіки досвіду" – експерт

Кінотеатри проходять адаптацію до "економіки досвіду" – експерт

11:55 06.04.2026
НАН України і галузеві академії треба трансформувати, але зміни потрібно робити дуже виважено, – Курбатов

НАН України і галузеві академії треба трансформувати, але зміни потрібно робити дуже виважено, – Курбатов

14:29 30.07.2025
"Метінвест" у 2024р спрямував $170,5 млн на "зелену" трансформацію

"Метінвест" у 2024р спрямував $170,5 млн на "зелену" трансформацію

17:28 04.07.2025
Голова УІНП Алфьоров представив 5 принципів роботи Інституту

Голова УІНП Алфьоров представив 5 принципів роботи Інституту

15:56 13.07.2024
Держслужбу спецтранспорту буде трансформовано з урахуванням досвіду Корпусу інженерів армії США - Міноборони

Держслужбу спецтранспорту буде трансформовано з урахуванням досвіду Корпусу інженерів армії США - Міноборони

23:34 01.01.2024
Омбудсмен подав запит щодо відповідності закону посилення контролю на кордоні

Омбудсмен подав запит щодо відповідності закону посилення контролю на кордоні

22:17 05.06.2023
Зеленський провів у Києві нараду щодо трансформації країни

Зеленський провів у Києві нараду щодо трансформації країни

21:08 24.04.2023
Освітні програми для школярів в Україні потрібно буде вибудовувати з урахуванням адаптації до мирного життя

Освітні програми для школярів в Україні потрібно буде вибудовувати з урахуванням адаптації до мирного життя

07:49 16.04.2023
Резніков: Росія має стати демократичною федерацією, пройшовши через денацифікацію

Резніков: Росія має стати демократичною федерацією, пройшовши через денацифікацію

ВАЖЛИВЕ

Поліція розшукує людину, що завдала поранень учасникам групи оповіщення ТЦК на Рівненщині

Сирський підписав наказ щодо обов'язкової ротації військових на передовій

В Одесі внаслідок масованої атаки дронів постраждали вже 18 людей – ОВА

У США заявили про розблокування $400 млн допомоги Україні після затримок у Пентагоні

Кількість постраждалих в Одесі через масовану нічну атаку зросла до 16 осіб, двоє – у важкому стані

ОСТАННЄ

Програма Bring Kids Back UA сприяла поверненню 2126 українських дітей з РФ – Зеленський

Чоловік загинув, ще один – дістав поранень через атаку ворожого БпЛА у Херсоні

Зерновоз з краденим українським зерном вийшов з порту Ізраїлю в нейтральні води, посол заявив про перемогу

УЧХ працював на декількох локаціях після російської атаки БпЛА на Одесу

Кабмін провів низку кадрових призначень у Мінкультури та Вінницькій ОДА

Окупанти завдали удару по Дніпру, є загиблий і поранені – ОВА

Рада утворила ТСК з питань розробки засад щодо взаємодії з національними рухами РФ

У Львові з'явиться площа Героя України Андрія Парубія – мер

Міносвіти призначило Валерія Копійку в.о. ректора КНУ ім. Шевченка

Зеленський: Україна прагне довгострокового припинення вогню, а не кілька годин безпеки для параду в Москві

