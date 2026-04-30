Глава МВС: Прикордонна служба пройшла шлях трансформації

Фото: https://www.facebook.com/zahidnuy.kordon

Державна прикордонна служба України пройшла насичений шлях трансформації: прикордонники забезпечують правопорядок у пунктах пропуску, протидіють контрабанді та нелегальній міграції, виявляють диверсійні групи та протистоять ворогу на фронті, зазначає міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Війна змінила уявлення про її функції, але незмінною залишилася головна мета – безпека держави", – написав міністр в телеграм-каналі в четвер.

Він наголосив, що прикордонники "щодня зустрічають тих, хто приходить до України з миром і водночас – протистоять тим, хто прийшов із війною".

За словами Клименка, сьогодні ДПСУ – це артилерія й мінометні розрахунки, аеророзвідка і бойові "скиди", штурмові дії та оборона.

"Це сильні й професійні бійці, які пліч-о-пліч із побратимами з інших підрозділів Сил оборони України воюють на найскладніших ділянках фронту", – додав глава МВС.