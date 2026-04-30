11:03 30.04.2026

Зеленський: Україна прагне довгострокового припинення вогню, а не кілька годин безпеки для параду в Москві

Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський доручив зв’язатися з представниками адміністрації президента Сполучених Штатів для уточнення деталей російської пропозиції про короткострокову тишу.

"Доручив нашим представникам зв’язатись із командою президента Сполучених Штатів і з’ясувати деталі російської пропозиції про короткострокову тишу. Україна прагне миру й забезпечує необхідну дипломатичну роботу для реального закінчення цієї війни. З’ясуємо, про що конкретно йдеться: про кілька годин безпеки для параду в Москві чи про щось більше. Наша пропозиція – припинити вогонь довгостроково, гарантувати надійну безпеку для людей і довготривалий мир. Україна готова працювати заради цього в будь-якому достойному та ефективному форматі", – написав він у Телеграмі.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:29 11.04.2026
Україна буде дотримуватись режиму тиші та діятиме винятково дзеркально – Зеленський

Україна буде дотримуватись режиму тиші та діятиме винятково дзеркально – Зеленський

20:36 25.03.2025
Режим припинення вогню щодо української енергетики може розпочатися сьогодні - Зеленський

Режим припинення вогню щодо української енергетики може розпочатися сьогодні - Зеленський

18:02 17.06.2022
Голова КМВА підписав доручення про дотримання режиму тиші у Києві

Голова КМВА підписав доручення про дотримання режиму тиші у Києві

07:29 05.05.2022
Українська сторона готова забезпечити режим тиші в Маріуполі

Українська сторона готова забезпечити режим тиші в Маріуполі

14:09 26.04.2021
Зеленський: Ми на фініші узгодження встановлення "режиму тиші" на Донбасі

Зеленський: Ми на фініші узгодження встановлення "режиму тиші" на Донбасі

15:59 01.04.2021
Грау: Сторони в ТКГ наголосили на важливості дотримання режиму припинення вогню на Донбасі

Грау: Сторони в ТКГ наголосили на важливості дотримання режиму припинення вогню на Донбасі

22:10 11.02.2021
Україна не дозволить зірвати режим тиші на Донбасі незважаючи ні на що - Зеленський

Україна не дозволить зірвати режим тиші на Донбасі незважаючи ні на що - Зеленський

07:59 08.09.2020
Під час перемир'я на Донбасі було 908 порушень режиму припинення тиші - Верещук

Під час перемир'я на Донбасі було 908 порушень режиму припинення тиші - Верещук

07:14 07.09.2020
Провокації НЗФ у зоні ООС є очевидними спробами зірвати режим припинення вогню на Донбасі - Кулеба

Провокації НЗФ у зоні ООС є очевидними спробами зірвати режим припинення вогню на Донбасі - Кулеба

19:16 06.09.2020
Леонід Кравчук: Українська сторона чітко і послідовно дотримується режиму повного і всеосяжного припинення вогню на Донбасі

Леонід Кравчук: Українська сторона чітко і послідовно дотримується режиму повного і всеосяжного припинення вогню на Донбасі

ВАЖЛИВЕ

Поліція розшукує людину, що завдала поранень учасникам групи оповіщення ТЦК на Рівненщині

Сирський підписав наказ щодо обов'язкової ротації військових на передовій

В Одесі внаслідок масованої атаки дронів постраждали вже 18 людей – ОВА

У США заявили про розблокування $400 млн допомоги Україні після затримок у Пентагоні

Кількість постраждалих в Одесі через масовану нічну атаку зросла до 16 осіб, двоє – у важкому стані

ОСТАННЄ

Чоловік загинув, ще один – дістав поранень через атаку ворожого БпЛА у Херсоні

Зерновоз з краденим українським зерном вийшов з порту Ізраїлю в нейтральні води, посол заявив про перемогу

УЧХ працював на декількох локаціях після російської атаки БпЛА на Одесу

Кабмін провів низку кадрових призначень у Мінкультури та Вінницькій ОДА

Окупанти завдали удару по Дніпру, є загиблий і поранені – ОВА

Рада утворила ТСК з питань розробки засад щодо взаємодії з національними рухами РФ

У Львові з'явиться площа Героя України Андрія Парубія – мер

Міносвіти призначило Валерія Копійку в.о. ректора КНУ ім. Шевченка

Глава МВС: Прикордонна служба пройшла шлях трансформації

Україна отримала мобільні симулятори для підготовки пілотів F-16 – міністр оборони

