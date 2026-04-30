Зеленський: Україна прагне довгострокового припинення вогню, а не кілька годин безпеки для параду в Москві

Президент України Володимир Зеленський доручив зв’язатися з представниками адміністрації президента Сполучених Штатів для уточнення деталей російської пропозиції про короткострокову тишу.

"Доручив нашим представникам зв’язатись із командою президента Сполучених Штатів і з’ясувати деталі російської пропозиції про короткострокову тишу. Україна прагне миру й забезпечує необхідну дипломатичну роботу для реального закінчення цієї війни. З’ясуємо, про що конкретно йдеться: про кілька годин безпеки для параду в Москві чи про щось більше. Наша пропозиція – припинити вогонь довгостроково, гарантувати надійну безпеку для людей і довготривалий мир. Україна готова працювати заради цього в будь-якому достойному та ефективному форматі", – написав він у Телеграмі.