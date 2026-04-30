Інтерфакс-Україна
11:41 30.04.2026

Окупанти завдали удару по Дніпру, є загиблий і поранені – ОВА

Фото: Дніпропетровська ОВА

Один житель міста Дніпро загинув і ще один отримав поранення внаслідок атаки росіян по Дніпровському району міста, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"Одна людина загинула, ще одна – дістала поранень через атаку росіян на Дніпровський район. Внаслідок удару зайнялися магазин та автомобілі поруч", – написав Ганжа в Телеграм у четвер.

Пізніше він додав, що вже четверо постраждалих у Дніпровському районі.

"Троє госпіталізовані. 65-річний чоловік "важкий". Жінки 43 і 54 років у стані середньої тяжкості. Чоловіку 59 років надали допомогу на місці", – написав Ганжа.

Рятувальники локалізували пожежу, яка виникла через атаку росіян.

Раніше він повідомив про удар по місту та займання, опублікувавши фотографію з великим стовпом чорного диму, що здійнявся над місцем прильоту.

