10:51 30.04.2026

Україна отримала мобільні симулятори для підготовки пілотів F-16 – міністр оборони

Україна отримала мобільні симулятори для підготовки пілотів F-16 – міністр оборони
Міністр оборони Михайло Федоров повідомив про отримання мобільних тренажерів винищувачів F-16 для вдосконалення підготовки пілотів і скорочення часу від навчання до бойового застосування.

"За підтримки партнерів додатково до стаціонарних отримали мобільні тренажери F-16. У всьому світі їх лише декілька через високу вартість, і частина вже в Україні. Це можливість безперервно тренувати наших пілотів, фактично – перехід на стандарти НАТО в їхній підготовці", – написав Федоров у Телеграм в четвер.

За його словами, завдяки тренажерам пілоти відпрацьовують складні бойові сценарії ще до вильоту.

"Тренажери розроблені спеціально під наші вимоги та технічне завдання і враховують географічні особливості України. Ключова перевага – мобільність. Можемо швидко переміщувати тренажери, що критично важливо для безпеки пілотів в умовах постійних атак", – розповів міністр.

Федоров подякував партнерам Коаліції спроможностей повітряних сил, а також урядам Нідерландів, Чехії, Австрії та компаніям-розробникам.

Як повідомлялося, перша партія винищувачів F-16 від союзників з НАТО прибула в Україну у 2024 році. Вони регулярно та успішно використовуються для знищення повітряних цілей під час російських атак.

12 лютого 2026 року міністр оборони королівства Нідерланди Рубен Брекелманс на засіданні Контактної групи з питань оборони України (UDCG) повідомив, що Нідерланди, Велика Британія, Норвегія та Швеція надають допомогу у вигляді нової поставки американської зброї, обладнання та боєприпасів в рамках ініціативи Prioritised Ukraine Requirements List (PURL), при цьому Нідерланди також поставлять в Україну симулятори багатофункціонального винищувача F-16. Загальна вартість пакету озброєння становить EUR420 млн, при цьому Нідерланди внесуть близько EUR90 млн.

Брекелманс також оголосив, що Нідерланди постачатимуть симулятори F-16 до України. Колишні нідерландські F-16 активно використовуються українськими військово-повітряними силами для захисту своєї країни від російських атак. Симулятори відіграють важливу роль у підготовці пілотів. Не повідомлялося, мова йде про стаціонарні чи мобільні симулятори.

