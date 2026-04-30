Поліція розшукує людину, що завдала поранень учасникам групи оповіщення ТЦК на Рівненщині

Поліцейські розшукують чоловіка, який з автоматичної зброї завдав поранень учасникам групи оповіщення територіального центра комплектування у селі Верба Дубенського району (Рівненська обл.), повідомив відділ комунікації поліції Рівненщини.

"Внаслідок стрілянини поранено двох людей. Особу зловмисника встановлено. Керівником поліції Рівненської області введено спеціальну поліцейську операцію. Учора, 29 квітня, близько 17 години військовослужбовці групи оповіщення спільно з поліцейським офіцером громади у селі Верба Дубенського району побачили чоловіка, який йшов із велосипедом у руках. Наближаючись до чоловіка з метою перевірити документи, той з автомата відкрив вогонь по військових та поліцейському. Один військовий та поліцейський зазнали поранень", – йдеться у повідомленні на сторінці поліції у Facebook.

Відкрито кримінальне провадження за фактом замаху на умисне вбивство.

Поліцейські розшукують нападника.