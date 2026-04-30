До України екстрадували лідера злочинної групи, що ошукала людей на 4 млн грн на "продажу авто"

Фото: Офіс генпрокурора

Екстрадовано до України керівника злочинної організації, яка під виглядом постачання авто для ЗСУ системно виманювала кошти у громадян, передусім у військовослужбовців, завдавши збитків більш ніж 4 млн грн, повідомили в Офісі генпрокурора України.

"27 квітня 2026 року до України екстрадовано керівника злочинної організації, яка під виглядом постачання авто для ЗСУ системно виманювала кошти у громадян, передусім у військовослужбовців. Його затримали в Естонській Республіці після оголошення в міжнародний розшук і передали українській стороні. Схему викрили прокурори Офісу Генерального прокурора спільно з правоохоронцями. За даними слідства, 33-річний підозрюваний сформував стійку групу з п’яти осіб і організував системне заволодіння коштами під прикриттям "пригону авто з-за кордону", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі прокуратури.

За даними слідства, у мережі розміщували оголошення про продаж транспортних засобів за привабливими цінами. Потенційних покупців переконували перерахувати передоплату, після чого кошти надходили на рахунки підставних осіб і одразу виводилися. Автомобілі люди не отримували. Серед потерпілих були переважно військовослужбовці, які шукали транспорт для виконання бойових і службових завдань.

На цей час підозрюваному інкримінують понад 50 епізодів злочинної діяльності. Загальна встановлена сума збитків перевищує 4 млн грн. Водночас є інші епізоди, за якими ще тривають експертизи. Йому інкримінують шахрайство, вчинене повторно, в умовах воєнного стану, у складі злочинної організації, а також її створення та керівництво.

За клопотанням прокурора щодо нього застосовано запобіжний захід тримання під вартою без визначення розміру застави.

У свою чергу, глава Національної поліції України Іван Вигівський зазначив, що зловмисники обіцяли поставки автомобілів з Європи за вигідними цінами, видавали себе за волонтерів, митних брокерів та представників благодійних фондів.

"Насправді – жодного авто, а лише понад 5 мільйонів гривень збитків на місяць для тих, хто щодня захищає країну", – написав очільник Нацполіції на сторінці у Facebook.

За його словами, задокументовано понад 50 епізодів злочинної діяльності.