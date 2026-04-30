09:55 30.04.2026

Сирський підписав наказ щодо обов'язкової ротації військових на передовій

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив про підписання наказу про обов’язкову ротацію військовослужбовців, які перебувають на бойових позиціях понад два місяці.

"З метою збереження життя і здоров’я військовослужбовців, які виконують завдання як на лінії бойового зіткнення, так і в глибині оборони, підписав наказ щодо обов’язкової ротації військовослужбовців, які виконують завдання на передньому краї. Командири повинні забезпечити умови для перебування військовослужбовців на позиціях до 2 місяців із подальшою обов’язковою заміною (ротацією), яка має бути проведена у строк не пізніше одного місяця. Ротації наших воїнів повинні плануватися завчасно, з урахуванням обстановки, характеру бойових дій та наявних сил і засобів", – написав Сирський в Телеграм у четвер.

Також наказом визначено обов’язковість проходження медичного огляду та надання часу на відпочинок військовослужбовцям, які завершили виконання бойових завдань, а також своєчасне забезпечення боєприпасами та продовольством військовослужбовців, які виконують бойові завдання на позиціях.

"Наказ обов’язковий до виконання для всіх підрозділів, які виконують бойові завдання на передньому краї… Дотримання вимог наказу перебуватиме під жорстким контролем. За порушення – невідворотна відповідальність відповідно до чинного законодавства та статутів ЗС України", – наголосив головнокомандувач.

При цьому Сирський зазначив, що в умовах домінування дронів на полі бою змінюється сама логіка ведення бойових дій: "суттєво трансформувалися поняття переднього краю, тилу та глибини бойових порядків, ускладнилася логістика і переміщення як на полі бою, так і від переднього краю до тилу".

