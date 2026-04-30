Інтерфакс-Україна
Події
09:52 30.04.2026

Майже третина українців чекає кінця війни протягом року, половина готова терпіти скільки потрібно – КМІС

3 хв читати
Лише 17% українців очікують, що війна завершиться хоча би влітку 2026 року, ще 14% очікують завершення до кінця року, тобто загалом 31% вважають, що до кінця цього 2026 року бойові дії завершаться, свідчать результати всеукраїнського опитування, проведеного 20-27 квітня Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Натомість майже половина (48%) очікують завершення в наступному 2027 року, причому з них 38% говорять про другу половину 2027 року. Як і раніше, відчутна частка (21%) не мають визначеної думки з цього питання. Таким чином, українці переважно налаштовані на те, що війна буде йти ще тривалий період, зазначають в КМІС.

Водночас зазначається, що серед тих, хто готовий терпіти лише короткий період, значна частина категорично відкидають неприйнятні вимоги до миру: 44% вважають абсолютно неприйнятною пропозицію обміну Донбасу на гарантії безпеки від США і Європи. При цьому серед тих, хто готовий терпіти стільки, скільки буде необхідно, 69% категорично відкидають пропозицію.

На запитання, чи готові вони на виведення українських військ з Донецької області в обмін на гарантії безпеки від США і Європи, 57% респондентів вважають категорично неприйнятним передати під контроль РФ всю Донецьку область в обмін на гарантії безпеки. Водночас готові на таку поступку 36%, хоча з них більшість визнають, що це є складною умовою.

"За весь період спостережень громадська думка з цього питання істотно не змінюється і стабільно більшість українців критично оцінюють таку ініціативу. При цьому нагадаємо, що наш експеримент у середині лютого показав, що якщо конкретизувати гарантії безпеки від США і прямо зазначати, що вони не будуть включати розміщення їх військ в Україні, закриття неба і безкоштовного надання зброї, то підтримка пропозиції знає значно нижчою", – йдеться в пресрелізі.

60% українців вважають, що найбільше зриває зусилля із завершення війни саме РФ. Далі йдуть США – 14% вважають, що вони найбільше відповідальні за неуспіх із завершення війни. Звинувачують насамперед Україну – 7%, Європу – 5%.

Порівняно з січнем 2026 року серед українців знизилася довіра до гарантій безпеки і від Європи (з 59% до 52%), і від США (з 39% до 27%).

Опитування проводилося методом телефонних інтерв’ю (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) у всіх підконтрольних уряду регіонах України серед 1005 респондентів у віці 18 років і старше. Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників близьких до 50% та 1,8% для показників, близьких до 5%, але за умов війни до неї додається певне систематичне відхилення.

Теги: #війна #опитування #кміс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:20 30.04.2026
Залужний: Вже не потрібно перемагати противника у "класичній" війні, достатньо зробити його діяльність занадто дорогою

Залужний: Вже не потрібно перемагати противника у "класичній" війні, достатньо зробити його діяльність занадто дорогою

05:23 30.04.2026
Сили оборони відбили з початку доби 137 ворожих атак – Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 137 ворожих атак – Генштаб

20:12 29.04.2026
Половина виборців у США підтримає на виборах демократів, проголосувати за республіканців готові 40% - опитування

Половина виборців у США підтримає на виборах демократів, проголосувати за республіканців готові 40% - опитування

17:06 29.04.2026
Банки очікують обережного рішення НБУ щодо облікової ставки через інфляційні ризики – опитування

Банки очікують обережного рішення НБУ щодо облікової ставки через інфляційні ризики – опитування

09:54 29.04.2026
Більшість українців у війні США та Ірану не підтримують жодну із сторін – КМІС

Більшість українців у війні США та Ірану не підтримують жодну із сторін – КМІС

18:40 28.04.2026
Зеленський: Кремль планує подальші наступальні операції в Україні і опрацьовує план щодо НАТО

Зеленський: Кремль планує подальші наступальні операції в Україні і опрацьовує план щодо НАТО

02:33 28.04.2026
Сили оборони відбили з початку доби 182 ворожі атаки – Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 182 ворожі атаки – Генштаб

06:36 27.04.2026
Окупанти втратили впродовж доби 810 військовослужбовців – Генштаб

Окупанти втратили впродовж доби 810 військовослужбовців – Генштаб

22:30 26.04.2026
Сили оборони відбили з початку доби 161 ворожу атаку – Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 161 ворожу атаку – Генштаб

13:52 26.04.2026
У 2026 році баланс на фронті не на користь росіян – Зеленський

У 2026 році баланс на фронті не на користь росіян – Зеленський

ВАЖЛИВЕ

Поліція розшукує людину, що завдала поранень учасникам групи оповіщення ТЦК на Рівненщині

Сирський підписав наказ щодо обов'язкової ротації військових на передовій

В Одесі внаслідок масованої атаки дронів постраждали вже 18 людей – ОВА

У США заявили про розблокування $400 млн допомоги Україні після затримок у Пентагоні

Кількість постраждалих в Одесі через масовану нічну атаку зросла до 16 осіб, двоє – у важкому стані

ОСТАННЄ

Україна отримала мобільні симулятори для підготовки пілотів F-16 – міністр оборони

До України екстрадували лідера злочинної групи, що ошукала людей на 4 млн грн на "продажу авто"

Поліція розшукує людину, що завдала поранень учасникам групи оповіщення ТЦК на Рівненщині

Сирський підписав наказ щодо обов'язкової ротації військових на передовій

Петиція до Кабміну про підвищення зарплат бібліотекарів не набрала необхідних голосів

Країни ЄС обговорюють пакет проміжних переваг для України на тлі затримки повноправного членства

ППО ліквідувала 172 зі 206 ворожих дронів, однак є влучання балістичної ракети

В Одесі внаслідок масованої атаки дронів постраждали вже 18 людей – ОВА

ВАКС обрав запобіжний захід начальнику слідчого відділу УСБУ в Полтавській області у справі про вимагання $110 тис. хабаря

Сили безпілотних систем уразили за добу 1863 ворожі цілі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА