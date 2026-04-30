Майже третина українців чекає кінця війни протягом року, половина готова терпіти скільки потрібно – КМІС

Лише 17% українців очікують, що війна завершиться хоча би влітку 2026 року, ще 14% очікують завершення до кінця року, тобто загалом 31% вважають, що до кінця цього 2026 року бойові дії завершаться, свідчать результати всеукраїнського опитування, проведеного 20-27 квітня Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Натомість майже половина (48%) очікують завершення в наступному 2027 року, причому з них 38% говорять про другу половину 2027 року. Як і раніше, відчутна частка (21%) не мають визначеної думки з цього питання. Таким чином, українці переважно налаштовані на те, що війна буде йти ще тривалий період, зазначають в КМІС.

Водночас зазначається, що серед тих, хто готовий терпіти лише короткий період, значна частина категорично відкидають неприйнятні вимоги до миру: 44% вважають абсолютно неприйнятною пропозицію обміну Донбасу на гарантії безпеки від США і Європи. При цьому серед тих, хто готовий терпіти стільки, скільки буде необхідно, 69% категорично відкидають пропозицію.

На запитання, чи готові вони на виведення українських військ з Донецької області в обмін на гарантії безпеки від США і Європи, 57% респондентів вважають категорично неприйнятним передати під контроль РФ всю Донецьку область в обмін на гарантії безпеки. Водночас готові на таку поступку 36%, хоча з них більшість визнають, що це є складною умовою.

"За весь період спостережень громадська думка з цього питання істотно не змінюється і стабільно більшість українців критично оцінюють таку ініціативу. При цьому нагадаємо, що наш експеримент у середині лютого показав, що якщо конкретизувати гарантії безпеки від США і прямо зазначати, що вони не будуть включати розміщення їх військ в Україні, закриття неба і безкоштовного надання зброї, то підтримка пропозиції знає значно нижчою", – йдеться в пресрелізі.

60% українців вважають, що найбільше зриває зусилля із завершення війни саме РФ. Далі йдуть США – 14% вважають, що вони найбільше відповідальні за неуспіх із завершення війни. Звинувачують насамперед Україну – 7%, Європу – 5%.

Порівняно з січнем 2026 року серед українців знизилася довіра до гарантій безпеки і від Європи (з 59% до 52%), і від США (з 39% до 27%).

Опитування проводилося методом телефонних інтерв’ю (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) у всіх підконтрольних уряду регіонах України серед 1005 респондентів у віці 18 років і старше. Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників близьких до 50% та 1,8% для показників, близьких до 5%, але за умов війни до неї додається певне систематичне відхилення.