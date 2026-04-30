Петиція до Кабміну про підвищення зарплат бібліотекарів не набрала необхідних голосів

Петиція на сайті Кабінету міністрів України із закликом переглянути заробітні плати бібліотекарів не набрала необхідної для розгляду кількості голосів.

Згідно з платформою на сайті уряду, петицію було подано 29 січня і станом на 30 квітня вона набрала лише 11,9 тис. голосів із 25 тис. необхідних.

"Бібліотекари виконують важливу функцію в освітньому процесі, забезпечуючи доступ до знань, підтримуючи розвиток освіти та культури, навіть у воєнний час. Вони допомагають дітям і вчителям в освітньому процесі, займаються обліком та збереженням літератури, працюють у складних умовах постійної економії ресурсів, енергетичних перебоїв та психологічного напруження. Однак, їхня праця залишається недооціненою як у матеріальному, так і у соціальному аспектах. На жаль, бібліотекари так і отримують мінімальну заробітну плату, що не дозволяє їм забезпечити навіть базові потреби в умовах зростання цін, інфляції та військових викликів", – йшлося в тексті петиції.

Авторка петиції зазначав, що наразі молодий бібліотекар без категорії та стажу отримує 5691 грн, бібліотекар 9 розряду – 6003 грн, бібліотекар 10 розряду – 6315 грн, бібліотекар 11 розряду – 6836 грн і бібліотекар 12 розряду – 7356 грн.

У зв’язку з цим, вона пропонувала: збільшити зарплату бібліотекарів мінімум у 2 рази; запровадити обов’язкову щорічну індексацію зарплати з урахуванням інфляції та економічних змін; урівняти систему премій для бібліотекарів по всій країні та забезпечити їх регулярне нарахування до професійних свят; ухвалити рішення про щомісячну виплату додаткової грошової допомоги бібліотекарям, за несприятливі умови праці, як і вчителям на період дії воєнного стану.

Як повідомлялося, на початок квітня понад 2,5 тис. об’єктів культурної інфраструктури постраждали в Україні через російську агресію, із них 872 бібліотек.