09:20 30.04.2026

Залужний: Вже не потрібно перемагати противника у "класичній" війні, достатньо зробити його діяльність занадто дорогою

Участь В. Залужного в Port infrastructure Protection Forum
Участь В. Залужного в Port infrastructure Protection Forum | Фото: https://t.me/Zaluzhnui

Термінали та порти по всьому світу стали потенційно вкрай вразливими та потребують захисту з залученням дешевих і надійних рішень, що потребуватиме політичної волі, а й чіткої позиції міжнародних структур, зазначає надзвичайний і повноважний посол України у Сполученому Королівстві Великої Британії, ексголовнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний за підсумками участі Port infrastructure Protection Forum, присвяченому захисту портової інфраструктури.

"Ключові вузли глобальної економіки – експортні термінали, порти, заводи з переробки енергоносіїв, насосні станції, сховища, – тепер стали постійно потенційно вразливі та потребують захисту. Цей захист потребує дешевих і надійних рішень. З чого почати їхній пошук? По-перше, усвідомити, що такі загрози портам – це вже частина сьогодення. По-друге, зрозуміти, що концентрація і масштабність портової інфраструктури були наслідком процесів глобалізації і саме зараз призвели крайньої їх вразливості. І по-третє, глобальній економіці в умовах зруйнованого світового порядку і відсутності технічних рішень необхідно швидко адаптуватися", – написав Залужний в Телеграм у четвер.

Він наголосив, що в нинішній реальності це питання критичне не лише для України, а для всього світу, а заміна правил буде потребувати не лише політичної волі, а й чіткої позиції міжнародних структур.

"Історія вже не питає, хочуть цього виборці чи ні. Вона диктує свої умови. Або ти платиш за свою економіку, або стаєш частиною чиєїсь. І поки світ розмірковує над цим, ряд держав, серед яких і Україна, вже здобувають досвід як у захисті так і знищенні елементів критичної інфраструктури. Український досвід тут безпрецедентний і Україна готова ним ділитися з союзниками", – наголосив дипломат.

За словами Залужного, сьогодні "не потрібно перемагати противника у "класичній" війні – достатньо зробити його економічну діяльність занадто ризикованою і дорогою". "При цьому вартість стратегічних ударів стала дешевою. Це вже не наддорогі крилаті або балістичні ракети. Це дешеві, масштабовані та доступні багатьом системи озброєнь, які можуть завдавати дуже великих втрат концентрованій енергетичній і логістичній інфраструктурі, при цьому нинішня протиповітряна оборона не здатна захистити від таких атак", – констатував він.

Теги: #port_infrastructure_protection_forum #залужний #порти #війна #інфраструктура

09:52 30.04.2026
Майже третина українців чекає кінця війни протягом року, половина готова терпіти скільки потрібно – КМІС

05:23 30.04.2026
Сили оборони відбили з початку доби 137 ворожих атак – Генштаб

09:54 29.04.2026
Більшість українців у війні США та Ірану не підтримують жодну із сторін – КМІС

18:40 28.04.2026
Зеленський: Кремль планує подальші наступальні операції в Україні і опрацьовує план щодо НАТО

02:33 28.04.2026
Сили оборони відбили з початку доби 182 ворожі атаки – Генштаб

06:36 27.04.2026
Окупанти втратили впродовж доби 810 військовослужбовців – Генштаб

22:30 26.04.2026
Сили оборони відбили з початку доби 161 ворожу атаку – Генштаб

13:52 26.04.2026
У 2026 році баланс на фронті не на користь росіян – Зеленський

00:01 26.04.2026
Ворог знову атакував Дніпро, виникла пожежа на об'єкті інфраструктури

17:09 25.04.2026
Зеленський: Важливо, щоб російська війна у Європі не втрачала уваги через війну в Ірані

