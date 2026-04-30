09:04 30.04.2026

Країни ЄС обговорюють пакет проміжних переваг для України на тлі затримки повноправного членства

Країни Європейського Союзу розробляють пакет короткострокових заходів для поглиблення інтеграції України до блоку на тлі відмови від ідей прискореного повноправного членства, який передбачає розширення доступу до внутрішнього ринку ЄС та посилення участі Києва в програмах і інституціях Союзу.

Згідно з обговореннями, пропозиція передбачатиме ширший доступ України до ринку ЄС, а також глибшу участь у програмах та інституціях Союзу. Один із дипломатів зазначив, що після неформальної зустрічі в березні держави-члени дійшли висновку, що членство України в короткостроковій перспективі малоймовірне, однак необхідно запропонувати "позитивну пропозицію щодо того, як ми можемо краще рухатися вперед разом до цього моменту".

"З боку ЄС чиновники розглядають варіанти інтеграції України в частини ринків блоку, фінансові програми та політичні інституції ще до вступу", – йдеться в повідомленні Politico.

Серед інших пропозицій – можливість надання Україні статусу "країни, що приєднується", а також участь у засіданнях Європейської ради без права голосу та в окремих форматах Європарламенту. Таку ідею, зокрема, підтримують окремі держави-члени, зокрема Литва.

Попри розробку короткострокових стимулів, дипломати ЄС наголошують, що ці заходи не можуть замінити формальний процес вступу. Один із них підсумував: "Повернення до нормального процесу розширення, включно з відкриттям усіх кластерів як для України, так і для Молдови без подальших затримок, є нашим головним пріоритетом".

04:43 15.04.2026
Деякі лідери виступають проти прискореного вступу України до ЄС – ЗМІ

23:17 09.04.2026
Рютте: питання членства України в НАТО найближчим часом навряд чи буде вирішене

17:07 02.04.2026
Стефанчук: Україна впровадить необхідні реформи для вступу в ЄС до 2027 року

20:20 09.02.2026
ЄС шукає спосіб додати гарантії членства України в Євросоюзі в мирну угоду - ЗМІ

23:52 26.01.2026
Климпуш-Цинцадзе після засідання міжпарламентської ради Україна - НАТО: багато країн визнають, що питання вступу до Організації виключно компетенція Альянсу та Києва

20:22 21.01.2026
Туреччина, Індонезія, Єгипет, Саудівська Аравія, Пакистан, Йорданія, Катар і ОАЕ заявили про рішення вступити до Ради миру Трампа

11:14 10.04.2025
Єврокомісар Кос та прем'єр Шмигаль започаткують нове ділове партнерство Україна-ЄС

16:27 18.05.2015
Естонія підтримує скасування віз між країнами ЄС і Україною - глава естонського МЗС

ВАЖЛИВЕ

В Одесі внаслідок масованої атаки дронів постраждали вже 18 людей – ОВА

У США заявили про розблокування $400 млн допомоги Україні після затримок у Пентагоні

Кількість постраждалих в Одесі через масовану нічну атаку зросла до 16 осіб, двоє – у важкому стані

Зеленський підписав санкційний пакет, зокрема щодо синів Лукашенка

Міндіч є бенефіціаром "Fire Point" і компанія може втратити можливість постачати продукцію в ЗСУ – ГАР при Міноборони

ОСТАННЄ

ППО ліквідувала 172 зі 206 ворожих дронів, однак є влучання балістичної ракети

В Одесі внаслідок масованої атаки дронів постраждали вже 18 людей – ОВА

ВАКС обрав запобіжний захід начальнику слідчого відділу УСБУ в Полтавській області у справі про вимагання $110 тис. хабаря

Сили безпілотних систем уразили за добу 1863 ворожі цілі

У США заявили про розблокування $400 млн допомоги Україні після затримок у Пентагоні

В Україні випробували нові типи FPV-дронів, зони 100-150 км планують закрити ударними БпЛА – радник Міноборони

Кількість постраждалих в Одесі через масовану нічну атаку зросла до 16 осіб, двоє – у важкому стані

Окупанти за добу втратили 1470 осіб та 377 од. спецтехніки – Генштаб

30 квітня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Європарламент закликав розглянути заморожування коштів ЄС для Словаччини через занепокоєння щодо верховенства права – ЗМІ

