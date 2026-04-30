Країни ЄС обговорюють пакет проміжних переваг для України на тлі затримки повноправного членства

Країни Європейського Союзу розробляють пакет короткострокових заходів для поглиблення інтеграції України до блоку на тлі відмови від ідей прискореного повноправного членства, який передбачає розширення доступу до внутрішнього ринку ЄС та посилення участі Києва в програмах і інституціях Союзу.

Згідно з обговореннями, пропозиція передбачатиме ширший доступ України до ринку ЄС, а також глибшу участь у програмах та інституціях Союзу. Один із дипломатів зазначив, що після неформальної зустрічі в березні держави-члени дійшли висновку, що членство України в короткостроковій перспективі малоймовірне, однак необхідно запропонувати "позитивну пропозицію щодо того, як ми можемо краще рухатися вперед разом до цього моменту".

"З боку ЄС чиновники розглядають варіанти інтеграції України в частини ринків блоку, фінансові програми та політичні інституції ще до вступу", – йдеться в повідомленні Politico.

Серед інших пропозицій – можливість надання Україні статусу "країни, що приєднується", а також участь у засіданнях Європейської ради без права голосу та в окремих форматах Європарламенту. Таку ідею, зокрема, підтримують окремі держави-члени, зокрема Литва.

Попри розробку короткострокових стимулів, дипломати ЄС наголошують, що ці заходи не можуть замінити формальний процес вступу. Один із них підсумував: "Повернення до нормального процесу розширення, включно з відкриттям усіх кластерів як для України, так і для Молдови без подальших затримок, є нашим головним пріоритетом".