ППО ліквідувала 172 зі 206 ворожих дронів, однак є влучання балістичної ракети

Сили оборони ліквідували 172 зі 206 ворожих дронів, проте зафіксовано влучання балістичної ракети та 32 ударних БпЛА на 22 локаціях, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 172 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні, заході та сході країни", – йдеться в повідомленні.

Загалом в ніч на 30 квітня (з 18:00 29 квітня) противник атакував балістичною ракетою Іскандер-М із Ростовської обл. -рф, 206-ма ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Брянськ, Шаталово, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф., ТОТ Гвардійське – ТОТ АР Крим, понад 140 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Між тим, зафіксовано влучання балістичної ракети та 32 ударних БпЛА на 22 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 9 локаціях.