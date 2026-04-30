08:49 30.04.2026

ППО ліквідувала 172 зі 206 ворожих дронів, однак є влучання балістичної ракети

Сили оборони ліквідували 172 зі 206 ворожих дронів, проте зафіксовано влучання балістичної ракети та 32 ударних БпЛА на 22 локаціях, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 172 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні, заході та сході країни", – йдеться в повідомленні.

Загалом в ніч на 30 квітня (з 18:00 29 квітня) противник атакував балістичною ракетою Іскандер-М із Ростовської обл. -рф, 206-ма ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Брянськ, Шаталово, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф., ТОТ Гвардійське – ТОТ АР Крим, понад 140 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Між тим, зафіксовано влучання балістичної ракети та 32 ударних БпЛА на 22 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 9 локаціях.

 

08:14 30.04.2026
Сили безпілотних систем уразили за добу 1863 ворожі цілі

07:54 30.04.2026
В Україні випробували нові типи FPV-дронів, зони 100-150 км планують закрити ударними БпЛА – радник Міноборони

17:31 29.04.2026
Понад 2,1 тис. повітряних цілей ворога збито в квітні, СБС знешкоджує понад 50% ворожих дронів – Сирський

11:43 29.04.2026
Україна буде збільшувати дистанції "далекобійних санкцій" – Зеленський

08:13 29.04.2026
ППО ліквідувала 154 зі 171 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання 12 дронів на 10 локаціях – Повітряні сили

23:12 28.04.2026
Свириденко: Україна запропонувала конкретні цілі в межах Ініціативи Тримор'я

08:28 28.04.2026
ППО за ніч знешкодила 95 з 123 дронів, є влучання на 16 локаціях

08:16 28.04.2026
Сили безпілотних систем уразили за добу 1131 ворожу ціль

20:57 27.04.2026
Федоров: Сили оборони отримали вдвічі більше дронів-перехоплювачів, ніж за весь 2025 рік

18:03 27.04.2026
Українська BlueBird Tech відкриває виробництво ракет для ППО

