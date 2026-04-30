08:44 30.04.2026

В Одесі внаслідок масованої атаки дронів постраждали вже 18 людей – ОВА

У результаті нічної масованої атаки російських ударних безпілотників по Одесі постраждали 18 людей, дев’ятеро з яких госпіталізовані, повідомив очільник Одеської міської військової адміністрації Олег Кіпер.

"На жаль, на ранок відомо про 18 постраждалих, 9 з яких госпіталізовані. Усім постраждалим надається необхідна допомога", – зазначив він у Телеграм-каналі ранком четверга.

За словами Кіпера, більшість ворожих цілей було знищено силами протиповітряної оборони, однак унаслідок влучань та падіння уламків пошкоджено десятки об’єктів цивільної інфраструктури, серед яких багатоповерхові та приватні житлові будинки, готель, дитячий садок, адміністративна будівля, автостоянка, приватні гаражі та транспортні засоби.

 

