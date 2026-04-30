Інтерфакс-Україна
Події
08:35 30.04.2026

ВАКС обрав запобіжний захід начальнику слідчого відділу УСБУ в Полтавській області у справі про вимагання $110 тис. хабаря

Вищий антикорупційний суд України обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 5 млн грн застави начальнику слідчого відділу УСБУ в Полтавській області, якого підозрюють в одержанні $110 тис. неправомірної вигоди.

"29 квітня 2026 року слідчий суддя ВАКС застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 5 млн грн застави до начальника слідчого відділу УСБУ в Полтавській області", – повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП).

Як повідомлялося, раніше пресслужба НАБУ зазначала, що Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили начальнику слідчого відділу УСБУ в Полтавській області, його підлеглому та адвокату про підозру у вимаганні хабаря.

"Їх викрили на гарячому під час отримання другої частини неправомірної вигоди – 555 тисяч. За даними слідства, службовці СБУ за посередництва адвоката вимагали у підприємця $110 тисяч. За це мали укласти угоду про визнання винуватості з директором його компанії, яка експортувала обладнання до рф через фірми-прокладки в Казахстані. Також обіцяли припинити кримінальне переслідування компанії", – йшлось у повідомленні.

 

Теги: #вимагання #запобіжний_захід #сбу

