Сили безпілотних систем уразили за добу 1863 ворожі цілі

Підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) вразили 1863 цілі противника впродовж доби, повідомляють СБС в Телеграм-каналі станом на ранок четверга.

Згідно з повідомленням серед уражених цілей: 503 одиниці особового складу, з яких 203 – ліквідовано; 80 точок вильоту БпЛА; 26 артилерійських систем; 121 одиниця автомобільної техніки; 48 мотоциклів; 424 безпілотні літальні апарати противника типу "коптер" та "крило".

"З початку квітня (01-29.04) підрозділами СБС уражено 39259 цілей противника, з них 10046 – особовий склад", – повідомили СБС.