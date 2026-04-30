В Україні випробували нові типи FPV-дронів, зони 100-150 км планують закрити ударними БпЛА – радник Міноборони

Радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомив про випробування нових типів FPV-дронів і плани найближчим часом посилити можливості ударних безпілотників, зокрема щодо ураження цілей на відстані 100-150 кілометрів від кордону.

"Так, у нас вже випробувані і скоро надійдуть на фронт нові типи FPV. Противнику буде боляче. Так, ми нарешті через місяць- другий закриємо зону 100-150 кілометрів від кордонів ударними БПЛА близької дії. Там усі "найсмачніші" цілі. Так, далеких ударів БПЛА буде дедалі більше. Так, будут ще подарунки", – написав він у Facebook.

Бескрестнов також зазначив, що команда Міністерства оборони України працює над інноваціями та постачанням, а підрозділи Збройних сил України володіють необхідними ресурсами та знають, як їх застосовувати.