Інтерфакс-Україна
Події
07:54 30.04.2026

В Україні випробували нові типи FPV-дронів, зони 100-150 км планують закрити ударними БпЛА – радник Міноборони

Фото: https://www.facebook.com/CinCAFofUkraine

Радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомив про випробування нових типів FPV-дронів і плани найближчим часом посилити можливості ударних безпілотників, зокрема щодо ураження цілей на відстані 100-150 кілометрів від кордону.

"Так, у нас вже випробувані і скоро надійдуть на фронт нові типи FPV. Противнику буде боляче. Так, ми нарешті через місяць- другий закриємо зону 100-150 кілометрів від кордонів ударними БПЛА близької дії. Там усі "найсмачніші" цілі. Так, далеких ударів БПЛА буде дедалі більше. Так, будут ще подарунки", – написав він у Facebook.

Бескрестнов також зазначив, що команда Міністерства оборони України працює над інноваціями та постачанням, а підрозділи Збройних сил України володіють необхідними ресурсами та знають, як їх застосовувати.

 

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:49 30.04.2026
ППО ліквідувала 172 зі 206 ворожих дронів, однак є влучання балістичної ракети

08:14 30.04.2026
Сили безпілотних систем уразили за добу 1863 ворожі цілі

22:19 29.04.2026
МЗС і Мінспорту закликали Google посилити модерацію контенту про підсанкційну "Алабугу"

20:56 29.04.2026
Зеленський: Цьогоріч вже законтрактовано в 5 разів більше засобів middle strike, ніж торік

12:32 29.04.2026
Польща випробовуватиме нове озброєння на українському фронті

11:43 29.04.2026
Україна буде збільшувати дистанції "далекобійних санкцій" – Зеленський

08:13 29.04.2026
ППО ліквідувала 154 зі 171 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання 12 дронів на 10 локаціях – Повітряні сили

23:12 28.04.2026
Свириденко: Україна запропонувала конкретні цілі в межах Ініціативи Тримор'я

21:05 28.04.2026
В Україні випробували новий тип FPV – міністр оборони

15:30 28.04.2026
Уламки БпЛА виявили на ще одній локації в Києві – КМДА

ВАЖЛИВЕ

В Одесі внаслідок масованої атаки дронів постраждали вже 18 людей – ОВА

У США заявили про розблокування $400 млн допомоги Україні після затримок у Пентагоні

Кількість постраждалих в Одесі через масовану нічну атаку зросла до 16 осіб, двоє – у важкому стані

Зеленський підписав санкційний пакет, зокрема щодо синів Лукашенка

Міндіч є бенефіціаром "Fire Point" і компанія може втратити можливість постачати продукцію в ЗСУ – ГАР при Міноборони

ОСТАННЄ

В Одесі внаслідок масованої атаки дронів постраждали вже 18 людей – ОВА

ВАКС обрав запобіжний захід начальнику слідчого відділу УСБУ в Полтавській області у справі про вимагання $110 тис. хабаря

У США заявили про розблокування $400 млн допомоги Україні після затримок у Пентагоні

Кількість постраждалих в Одесі через масовану нічну атаку зросла до 16 осіб, двоє – у важкому стані

Окупанти за добу втратили 1470 осіб та 377 од. спецтехніки – Генштаб

30 квітня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Європарламент закликав розглянути заморожування коштів ЄС для Словаччини через занепокоєння щодо верховенства права – ЗМІ

Сили оборони відбили з початку доби 137 ворожих атак – Генштаб

Київський обласний ТЦК призначив службове розслідування через повідомлення про можливі затримання співробітників

Трамп заявив про можливе скорочення американських військ у Німеччині

