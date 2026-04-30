Інтерфакс-Україна
07:37 30.04.2026

Кількість постраждалих в Одесі через масовану нічну атаку зросла до 16 осіб, двоє – у важкому стані

Унаслідок масованої нічної атаки по Одесі постраждали 16 людей, серед яких 17-річний юнак, при цьому двоє потерпілих перебувають у реанімації у важкому стані, повідомив очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

"На жаль, 16 людей постраждали. Серед них – 17-річний юнак. Двоє людей наразі перебувають у реанімації у важкому стані, медики борються за їхні життя. Один чоловік госпіталізований до травматологічного відділення Іншим потерпілим надали необхідну допомогу на місці або направили на амбулаторне лікування", – йдеться в повідомленні.

За словами Лисака, ударів зазнали житлові квартали та цивільні об’єкти в різних районах міста. Найбільших руйнувань зафіксовано у Приморському районі, де пошкоджено багатоповерховий та п’ятиповерховий житлові будинки, на верхніх поверхах і даху яких виникли масштабні пожежі, що були локалізовані рятувальниками. Також пошкоджено приватну забудову та житлові будинки в центральній частині міста.

Під ударом опинилися соціальні та комерційні об’єкти, зокрема будівля дитячого садка, торговельний центр, готель та адміністративні приміщення. На кількох автостоянках знищено або пошкоджено десятки автобусів і легкових автомобілів.

У Хаджибейському районі зафіксовано влучання в об’єкти інфраструктури, складські будівлі та гаражний кооператив.

"До ліквідації наслідків залучено 68 одиниць техніки та понад 280 фахівців усіх екстрених та комунальних служб міста", – інформує очільник МВА ранком четверга.

 

