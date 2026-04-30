Інтерфакс-Україна
Події
07:08 30.04.2026

Окупанти за добу втратили 1470 осіб та 377 од. спецтехніки – Генштаб

Окупанти за добу втратили 1470 осіб та 377 од. спецтехніки – Генштаб

Сили оборони за добу ліквідували 1470 окупантів, сім танків, 119 артсистем, сім бронемашин, 1327 БПЛА, а також 377 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ в Facebook ранком четверга.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.04.26 орієнтовно склали особового складу – близько 1 330 290 (+1 470) осіб, танків – 11 901 (+7) од, бойових броньованих машин – 24 493 (+7) од, артилерійських систем – 40 944 (+119) од, РСЗВ – 1 756 (+1) од, засоби ППО – 1 356 (+0) од, літаків – 435 (+0) од, гелікоптерів – 352 (+2) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 263 360 (+1 327) од, крилаті ракети – 4 579 (+0) од, кораблі / катери – 33 (+0) од, підводні човни – 2 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни – 92 606 (+375) од, спеціальна техніка – 4 148 (+2) од", – йдеться в повідомленні.

Дані уточнюються.

 

Теги: #генштаб_зсу #втрати_ворога

