30 квітня: Яке сьогодні свято, все про цей день

30 квітня відзначають День прикордонника України, Міжнародний день джазу.

Національне свято Королівства Нідерландів. День Королеви.

Віряни вшановують пам'ять святого апостола Якова, брата святого Івана Богослова.

День прикордонника України

Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України від 27.04.2018 р. № 111/2018.

Спочатку святкування Дня прикордонників було призначене Указом Президента у 1992 році на 4 листопада. З 2003 року подію відзначали у травні 23 числа. А вже згодом новим Указом Президента у 2018 році було встановлено нову дату – 30 квітня. Святкування урочисто відбувається кожного року.

У 1918 році під час більшовицького режиму в Росії армія УНР встановила на кордоні державні символи та проголосила незалежність України. 9 лютого цього ж року було підписано Брестський мирний договір, за яким Україну визнали самостійною державою. За умовами договору союзники надали українському народові військову допомогу для утримання незалежності держави від встановлення більшовицького режиму.

9 квітня 1918 року Запорізьку дивізію війську УНР переформували у військовий корпус. 30 квітня завершився український контрнаступ на Донбасі з метою визволення від більшовиків. Після взяття станції Колпакове на рубежі УНР та Донської республіки на кордоні земель замайорів жовто-блакитний прапор як символ вільної незалежної України.

Міжнародний день джазу

Відзначається щорічно з листопада 2011 р. за ініціативою ЮНЕСКО.

Унікальний музичний стиль, заснований на імпровізації, який виник в США в часи рабовласництва, отримав назву джаз. Глибоке коріння його полягає в музичних і культурних традиціях африканського континенту, але значний вплив на формування джазу здійснила й європейська музика.

Оскільки джаз з’явився в середовищі безправних рабів, він і досі вважається музикою, що символізує свободу, рівні можливості та боротьбу проти несправедливості й пригнічення. Ініціатива проведення свята, присвяченого цьому музичному стилю, належить американському джазовому піаністу та композитору Гербі Генкоку, а у 2011 році, згідно з офіційним рішенням ЮНЕСКО, 30 квітня було оголошено Міжнародним днем джазу.

Народилися в цей день:

110 років від дня народження Клода Елвуда Шеннона (1916-2001), американського електротехніка, математика;

100 років від дня народження Василя Омеляновича Лучка (1926-2002), українського графіка;

90 років від дня народження Ірини Магомедівни Малакової (1936), української архітекторки-реставраторки;

70 років від дня народження Павла Миколайовича Гірника (1956), українського поета.

Ще цього дня:

1918 - Миколу Василенка було призначено головою Ради Міністрів (отаманом) Української Держави на чолі з гетьманом Павлом Скоропадським;

1999 - Завершила свою діяльність місія ОБСЄ в Україні у зв’язку з виконанням поставленого мандату;

2018 - В Україні Операція об’єднаних сил (ООС) офіційно прийшла на зміну Антитерористичній операції (АТО) на сході країни.

Церковне свято

День пам’яті святого апостола Якова, брата святого Івана Богослова

Святий апостол Яків, званий також Яковом Зеведеєвим, був сином Зеведея і Саломії та старшим братом святого апостола і євангелиста Івана Богослова. Обидва брати працювали рибалками на Генісаретському озері. Одного дня їх покликав Ісус Христос, і вони негайно залишили човен, сітки й батька, щоб іти за Ним.

Яків належав до числа найближчих учнів Спасителя — разом із Петром і Іваном він був свідком найважливіших моментів земного життя Христа: воскресіння доньки Яіра, Преображення на горі Фавор та моління в Гетсиманському саду перед стражданнями.

Ісус Христос надав Якову та Івану особливе прізвисько — "Воанергес", що означає "Сини грому". Цим Він виділив їхню ревність, гарячковитість і силу духу. За переданням, Яків проповідував Євангеліє спершу в Юдеї, а згодом у далеких землях, зокрема в Іспанії.

Яків став першим серед апостолів, хто прийняв мученицьку смерть за Христа. Близько 44 року його стратили за наказом царя Ірода Агрипи І у Єрусалимі — йому було відтято голову мечем. Перед стратою, за церковним переданням, один із тих, хто обвинувачував Якова, побачив його твердість і спокій та сам увірував у Христа, а тому був страчений разом із апостолом.

Мощі святого Якова, за пізнішою традицією, були перенесені до іспанського міста Компостела, яке стало одним із найвідоміших центрів християнського паломництва в середньовіччі.

Іменини:

Василь, Гнат, Клим, Максим, Микита, Яків.

З прикмет цього дня:

Ясний і теплий день 30 квітня — до теплого та врожайного літа; якщо цього дня дощить — літо буде з великою кількістю опадів і рясним урожаєм; якщо вітер сильний — чекайте на бурі і негоду у травні; холод 30 квітня — прикмета затяжної весни й прохолодного початку літа; багато роси вранці — до гарної погоди та доброго врожаю зернових; якщо на Якова зацвіла черемха — скоро настануть теплі дні.

