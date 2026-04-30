Інтерфакс-Україна
Події
05:39 30.04.2026

Європарламент закликав розглянути заморожування коштів ЄС для Словаччини через занепокоєння щодо верховенства права – ЗМІ

1 хв читати

Європейський парламент ухвалив резолюцію із закликом до Європейської комісії розглянути можливість заморожування фінансування ЄС для Словаччини на тлі зростаючого занепокоєння щодо дотримання принципів верховенства права за уряду прем'єр-міністра Роберта Фіцо, повідомляє інтернет-видання Euractiv.

"Ми повинні переконатися, що Фіцо не стане новим Орбаном, бо він сам каже, що хоче ним бути", – заявив доповідач, депутат Європарламенту від німецької фракції "Зелених" Даніель Фройнд, додавши, що прецеденти з Угорщини та Польщі показують ефективність заморожування коштів для відновлення верховенства права.

Голосування відбулося в межах процедури ухвалення бюджету ЄС на 2024 рік і відображає занепокоєння депутатів розвитком подій за уряду Фіцо. Зокрема, вказується на скасування спеціалізованих антикорупційних органів, включаючи Національне агентство з боротьби з корупцією (NAKA) та Спеціальну прокуратуру, а також плани реформування системи захисту викривачів, що може призвести до її політизації.

"Парламент проголосував 418 голосами проти 207 за схвалення резолюції, яка закликає Комісію розпочати процедуру обумовленості, яка зрештою може призупинити виплату коштів ЄС", – йдеться в повідомленні.

У резолюції також зазначається попереднє скорочення підтримки ЄС на 1,225 млрд євро після рекомендації OLAF, підозри у шахрайстві, пов'язаному з пенсіями, що фінансуються ЄС, а також критика на адресу словацьких чиновників через нібито погрози депутатам Європарламенту під час моніторингового візиту до Братислави.

Джерело: https://www.euractiv.com/news/european-parliament-urges-freezing-eu-funds-for-slovakia-over-rule-of-law-concerns/

Теги: #право #кошти #європарлемент

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА