Сили оборони відбили з початку доби 137 ворожих атак – Генштаб

З початку доби відбулося 137 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22:00 середи.

"Противник завдав одного ракетного удару – застосував дві ракети, здійснив 49 авіаційних ударів – скинув 155 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 4642 дронів-камікадзе та здійснив 2476 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ", – інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Гуляйпільськом та Покровському напрямках, де агресор здійснив відповідно 18 та 31 штурмових та наступальних дій.

