Інтерфакс-Україна
Події
05:23 30.04.2026

Сили оборони відбили з початку доби 137 ворожих атак – Генштаб

1 хв читати

З початку доби відбулося 137 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22:00 середи.

"Противник завдав одного ракетного удару – застосував дві ракети, здійснив 49 авіаційних ударів – скинув 155 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 4642 дронів-камікадзе та здійснив 2476 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ", – інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Гуляйпільськом та Покровському напрямках, де агресор здійснив відповідно 18 та 31 штурмових та наступальних дій.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/37964

Теги: #війна #ворог #генштаб #атаки

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА