Київський обласний ТЦК призначив службове розслідування через повідомлення про можливі затримання співробітників

У Київському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки призначено службове розслідування у зв'язку з поширенням у мережі інформації про затримання під час заходів правоохоронних органів низки осіб, серед яких могли бути військовослужбовці одного з районних ТЦК та СП Київської області.

"Керівництво як районного, так і Київського обласного ТЦК та СП на постійному зв'язку з правоохоронними органами задля повного та всебічного сприяння в з'ясуванні всіх обставин", – йдеться в повідомленні пресслужби Київського обласного ТЦК та СП у Facebook.

У відомстві зазначили, що за результатами службового розслідування громадськість буде поінформовано додатково: "Просимо громадськість та медіа поширювати лише перевірену інформацію з офіційних джерел".

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1FXyfrYz5m/?mibextid=wwXIfr