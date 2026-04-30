Інтерфакс-Україна
Події
01:33 30.04.2026

Трамп заявив про можливе скорочення американських військ у Німеччині

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати вивчають можливість скорочення свого військового контингенту в Німеччині, а відповідне рішення може бути ухвалене у найближчій перспективі.

"Сполучені Штати вивчають і розглядають питання про можливе скорочення військ у Німеччині, і це рішення має бути прийняте протягом найближчого короткого періоду часу. Дякуємо за вашу увагу до цього питання!", – зазначив Трамп у соціальній мережі Truth Social.

Джерело: https://x.com/trumpdailyposts/status/2049607873911718014?s=46

Теги: #війська #німеччина #скорочення #сша

22:54 29.04.2026
Трамп обговорив з Путіним можливе "невелике перемир'я" в Україні, в Києві планують з'ясувати деталі обговореного

Трамп обговорив з Путіним можливе "невелике перемир'я" в Україні, в Києві планують з'ясувати деталі обговореного

20:12 29.04.2026
Половина виборців у США підтримає на виборах демократів, проголосувати за республіканців готові 40% - опитування

Половина виборців у США підтримає на виборах демократів, проголосувати за республіканців готові 40% - опитування

20:05 29.04.2026
США знову продовжили дедлайн для продажу міжнародних активів "ЛУКОЙЛу", тепер до 30 травня – OFAC

США знову продовжили дедлайн для продажу міжнародних активів "ЛУКОЙЛу", тепер до 30 травня – OFAC

19:34 29.04.2026
Трамп заявляє, що не має наміру знімати морську блокаду з Ірану до досягнення угоди щодо атому

Трамп заявляє, що не має наміру знімати морську блокаду з Ірану до досягнення угоди щодо атому

19:21 29.04.2026
Американські військові вважають, що $1,5 трлн на оборону забезпечать США лідерство у сфері нових технологій

Американські військові вважають, що $1,5 трлн на оборону забезпечать США лідерство у сфері нових технологій

19:08 29.04.2026
США виділяють $100 млн на відновлення систем ядерної безпеки ЧАЕС

США виділяють $100 млн на відновлення систем ядерної безпеки ЧАЕС

16:49 29.04.2026
Німеччина у бюджеті на 2027р передбачила понад EUR11 млрд на допомогу Україні – ЗМІ

Німеччина у бюджеті на 2027р передбачила понад EUR11 млрд на допомогу Україні – ЗМІ

18:29 27.04.2026
Німеччина передала три когенераційні установки для Чернігівської області

Німеччина передала три когенераційні установки для Чернігівської області

20:49 24.04.2026
Мерц пропонує спочатку інтегрувати Україну до інституцій ЄС без права голосу

Мерц пропонує спочатку інтегрувати Україну до інституцій ЄС без права голосу

18:18 23.04.2026
Не всі малі видавництва в Україні виживуть без державної підтримки – видавці

Не всі малі видавництва в Україні виживуть без державної підтримки – видавці

ВАЖЛИВЕ

Зеленський підписав санкційний пакет, зокрема, щодо суб'єктів із Білорусі

Міндіч є бенефіціаром "Fire Point" і компанія може втратити можливість постачати продукцію в ЗСУ – ГАР при Міноборони

Автентічність та релевантість записів мають встановити правоохоронці – пресслужба Умєрова про оприлюднення розмов Міндіча

Російські контингенти у країнах Африки збільшено на 8 тис. осіб – Зеленський

Внутрішні російські дані щодо експортних втрат від українських далекобійних санкцій можуть бути заниженими – Зеленський

ОСТАННЄ

В Одесі внаслідок нічної атаки БпЛА постраждали щонайменше четверо людей – ОВА

Сибіга: Україна прагне якнайшвидшого відкриття всіх переговорних кластерів з ЄС та посилення санкційного тиску на РФ

Поліція встановлює обставини вибуху авто у Харкові, постраждав перехожий

МЗС і Мінспорту закликали Google посилити модерацію контенту про підсанкційну "Алабугу"

Агенція оборонних закупівель почала розслідування через можливий витік інформації про закупівлю артилерійських пострілів

Зеленський: Цьогоріч вже законтрактовано в 5 разів більше засобів middle strike, ніж торік

П'ятеро постраждалих на Миколаївщині через атаку "шахедів" – ОВА

Зеленський підписав санкційний пакет, зокрема, щодо суб'єктів із Білорусі

РФ вивезла понад 850 тонн зерна з ТОТ з початку року, Україна посилить зусилля з протидії її тіньовому флоту – Сибіга

Підсумки ІІ Міжнародного форуму згуртованості: 22 млрд грн на захист інфраструктури – Кулеба

