В Одесі внаслідок нічної атаки БпЛА постраждали щонайменше четверо людей – ОВА

Внаслідок нічної атаки ворожих безпілотників в Одесі поранення дістали щонайменше четверо людей, повідомляє очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"На жаль, наразі відомо про щонайменше чотирьох постраждалих внаслідок ворожої атаки. Двоє жінок 25 і 44 років та чоловіки 38 і 62 років", – йдеться в повідомленні, оприлюдненому у Телеграм.

Перед цим очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак зазначав, що внаслідок нічної атаки безпілотниками було уражено об'єкти інфраструктури та житловий сектор: "Внаслідок нічної атаки безпілотниками під ударом опинилась інфраструктура та житловий сектор – пошкоджено п'ятиповерхівку та приватний будинок", – зазначив він в дописі.

Крім того, внаслідок атаки ворог поцілив у територію автостоянки та адміністративну будівлю, на місцях подій працюють усі оперативні служби.

