Інтерфакс-Україна
Події
23:52 29.04.2026

Сибіга: Україна прагне якнайшвидшого відкриття всіх переговорних кластерів з ЄС та посилення санкційного тиску на РФ

Україна працює над якнайшвидшим відкриттям усіх шести переговорних кластерів у межах процесу вступу до Європейського Союзу та розраховує на подальше посилення санкційного тиску на Російську Федерацію, зокрема шляхом підготовки 21-го санкційного пакета, який має стати максимально жорстким щодо держави-агресора, повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час координаційної наради з послами України.

За його словами, першим блоком обговорення став європейський трек, зокрема процес інтеграції України до ЄС. Він зазначив, що після виборів в Угорщині відбулася "фундаментальна зміна балансів і падіння блокуючого впливу РФ в Європі", що, на його думку, відкриває нові можливості для ухвалення стратегічних рішень.

Часовим пріоритетом визначено Кіпрське головування в Євросоюзі, а під час головування Ірландії Україна розраховує на закриття окремих переговорних глав: "Поставив українському дипкорпусу чіткі завдання згідно з пріоритетами, визначеними Президентом України. Прагнемо якнайшвидше відкрити всі шість переговорних кластерів. Часовий пріоритет – Кіпрське головування в ЄС. А протягом головування Ірландії прагнемо вже закрити деякі глави. Україна готова до цієї роботи на максимальній швидкості".

Окрему увагу міністр приділив санкційній політиці. Він нагадав, що вже ухвалено 20-й пакет санкцій ЄС, і наголосив на необхідності підготовки 21-го пакета: "Час якнайшвидше підготувати та погодити 21-й, який має бути максимально дошкульним для агресора", – зазначив Сибіга у дописі в соціальній мережі Facebook.

Також він підкреслив важливість посилення обмежень щодо громадян РФ, які брали участь у війні проти України, та членів їхніх сімей, зокрема шляхом заборони в'їзду до країн ЄС, G7 та ширшого євроатлантичного простору. За словами міністра, Україна готова надавати відповідні дані та списки, а такі заходи матимуть значний психологічний вплив на російське суспільство.

Другим блоком наради стала обороноздатність та стійкість України. Обговорювалися нові внески в ініціативу PURL, виконання попередніх домовленостей, посилення захисту енергетичної інфраструктури перед зимовим періодом, розвиток коаліцій партнерів для протидії балістичним загрозам, а також інвестиції в український оборонно-промисловий комплекс і розвиток дронових та безпекових партнерств.

Третім напрямом стали дії щодо так званого "тіньового зернового флоту" РФ і спроб незаконного продажу зерна з тимчасово окупованих територій України. Сибіга наголосив на необхідності притягнення до відповідальності всіх причетних у різних юрисдикціях та посилення санкційного тиску: "Ми знаємо судна, порти, власників, операторів, капітанів, схеми відключення транспондерів, підміни координат, перевантаження борт-у-борт та інші складові злочину", – зазначив міністр.

На завершення наради було скоординовано підготовку до ключових міжнародних заходів і переговорів за участю президента України у другому кварталі. Сибіга наголосив, що всі міжнародні контакти України в умовах війни мають приносити конкретні результати для посилення держави та тиску на Росію з метою припинення агресії.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/19naPBUCJ2/

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:54 29.04.2026
Трамп обговорив з Путіним можливе "невелике перемир'я" в Україні, в Києві планують з'ясувати деталі обговореного

Трамп обговорив з Путіним можливе "невелике перемир'я" в Україні, в Києві планують з'ясувати деталі обговореного

22:19 29.04.2026
МЗС і Мінспорту закликали Google посилити модерацію контенту про підсанкційну "Алабугу"

МЗС і Мінспорту закликали Google посилити модерацію контенту про підсанкційну "Алабугу"

20:26 29.04.2026
Зеленський підписав санкційний пакет, зокрема, щодо суб'єктів із Білорусі

Зеленський підписав санкційний пакет, зокрема, щодо суб'єктів із Білорусі

19:48 29.04.2026
РФ вивезла понад 850 тонн зерна з ТОТ з початку року, Україна посилить зусилля з протидії її тіньовому флоту – Сибіга

РФ вивезла понад 850 тонн зерна з ТОТ з початку року, Україна посилить зусилля з протидії її тіньовому флоту – Сибіга

17:10 29.04.2026
Україна запровадила нові санкції проти причетних до викрадання дітей та 23 суден тіньового флоту РФ – Зеленський

Україна запровадила нові санкції проти причетних до викрадання дітей та 23 суден тіньового флоту РФ – Зеленський

16:49 29.04.2026
Німеччина у бюджеті на 2027р передбачила понад EUR11 млрд на допомогу Україні – ЗМІ

Німеччина у бюджеті на 2027р передбачила понад EUR11 млрд на допомогу Україні – ЗМІ

14:45 29.04.2026
ЄС розглядає можливість посилення умов кредиту на EUR90 млрд через питання ПДВ для ФОП - ЗМІ

ЄС розглядає можливість посилення умов кредиту на EUR90 млрд через питання ПДВ для ФОП - ЗМІ

14:10 29.04.2026
Україна звернулася до Ізраїлю з проханням вжити заходів щодо судна "Panormitis", яке перевозить крадене українське зерно – Сибіга

Україна звернулася до Ізраїлю з проханням вжити заходів щодо судна "Panormitis", яке перевозить крадене українське зерно – Сибіга

13:59 29.04.2026
Російські контингенти у країнах Африки збільшено на 8 тис. осіб – Зеленський

Російські контингенти у країнах Африки збільшено на 8 тис. осіб – Зеленський

13:56 29.04.2026
Внутрішні російські дані щодо експортних втрат від українських далекобійних санкцій можуть бути заниженими – Зеленський

Внутрішні російські дані щодо експортних втрат від українських далекобійних санкцій можуть бути заниженими – Зеленський

ВАЖЛИВЕ

Зеленський підписав санкційний пакет, зокрема, щодо суб'єктів із Білорусі

Міндіч є бенефіціаром "Fire Point" і компанія може втратити можливість постачати продукцію в ЗСУ – ГАР при Міноборони

Автентічність та релевантість записів мають встановити правоохоронці – пресслужба Умєрова про оприлюднення розмов Міндіча

Російські контингенти у країнах Африки збільшено на 8 тис. осіб – Зеленський

Внутрішні російські дані щодо експортних втрат від українських далекобійних санкцій можуть бути заниженими – Зеленський

ОСТАННЄ

Поліція встановлює обставини вибуху авто у Харкові, постраждав перехожий

Агенція оборонних закупівель почала розслідування через можливий витік інформації про закупівлю артилерійських пострілів

Зеленський: Цьогоріч вже законтрактовано в 5 разів більше засобів middle strike, ніж торік

П'ятеро постраждалих на Миколаївщині через атаку "шахедів" – ОВА

Половина виборців у США підтримає на виборах демократів, проголосувати за республіканців готові 40% - опитування

Трамп заявляє, що не має наміру знімати морську блокаду з Ірану до досягнення угоди щодо атому

Американські військові вважають, що $1,5 трлн на оборону забезпечать США лідерство у сфері нових технологій

США виділяють $100 млн на відновлення систем ядерної безпеки ЧАЕС

Підсумки ІІ Міжнародного форуму згуртованості: 22 млрд грн на захист інфраструктури – Кулеба

Швеція посилила вимоги до отримання громадянства

