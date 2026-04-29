Сибіга: Україна прагне якнайшвидшого відкриття всіх переговорних кластерів з ЄС та посилення санкційного тиску на РФ

Україна працює над якнайшвидшим відкриттям усіх шести переговорних кластерів у межах процесу вступу до Європейського Союзу та розраховує на подальше посилення санкційного тиску на Російську Федерацію, зокрема шляхом підготовки 21-го санкційного пакета, який має стати максимально жорстким щодо держави-агресора, повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час координаційної наради з послами України.

За його словами, першим блоком обговорення став європейський трек, зокрема процес інтеграції України до ЄС. Він зазначив, що після виборів в Угорщині відбулася "фундаментальна зміна балансів і падіння блокуючого впливу РФ в Європі", що, на його думку, відкриває нові можливості для ухвалення стратегічних рішень.

Часовим пріоритетом визначено Кіпрське головування в Євросоюзі, а під час головування Ірландії Україна розраховує на закриття окремих переговорних глав: "Поставив українському дипкорпусу чіткі завдання згідно з пріоритетами, визначеними Президентом України. Прагнемо якнайшвидше відкрити всі шість переговорних кластерів. Часовий пріоритет – Кіпрське головування в ЄС. А протягом головування Ірландії прагнемо вже закрити деякі глави. Україна готова до цієї роботи на максимальній швидкості".

Окрему увагу міністр приділив санкційній політиці. Він нагадав, що вже ухвалено 20-й пакет санкцій ЄС, і наголосив на необхідності підготовки 21-го пакета: "Час якнайшвидше підготувати та погодити 21-й, який має бути максимально дошкульним для агресора", – зазначив Сибіга у дописі в соціальній мережі Facebook.

Також він підкреслив важливість посилення обмежень щодо громадян РФ, які брали участь у війні проти України, та членів їхніх сімей, зокрема шляхом заборони в'їзду до країн ЄС, G7 та ширшого євроатлантичного простору. За словами міністра, Україна готова надавати відповідні дані та списки, а такі заходи матимуть значний психологічний вплив на російське суспільство.

Другим блоком наради стала обороноздатність та стійкість України. Обговорювалися нові внески в ініціативу PURL, виконання попередніх домовленостей, посилення захисту енергетичної інфраструктури перед зимовим періодом, розвиток коаліцій партнерів для протидії балістичним загрозам, а також інвестиції в український оборонно-промисловий комплекс і розвиток дронових та безпекових партнерств.

Третім напрямом стали дії щодо так званого "тіньового зернового флоту" РФ і спроб незаконного продажу зерна з тимчасово окупованих територій України. Сибіга наголосив на необхідності притягнення до відповідальності всіх причетних у різних юрисдикціях та посилення санкційного тиску: "Ми знаємо судна, порти, власників, операторів, капітанів, схеми відключення транспондерів, підміни координат, перевантаження борт-у-борт та інші складові злочину", – зазначив міністр.

На завершення наради було скоординовано підготовку до ключових міжнародних заходів і переговорів за участю президента України у другому кварталі. Сибіга наголосив, що всі міжнародні контакти України в умовах війни мають приносити конкретні результати для посилення держави та тиску на Росію з метою припинення агресії.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/19naPBUCJ2/?mibextid=wwXIfr