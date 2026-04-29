Поліція встановлює обставини вибуху авто у Харкові, постраждав перехожий

У Шевченківському районі Харкова поліція встановлює обставини вибуху автомобіля, що стався біля супермаркету на проспекті Перемоги та призвів до поранення перехожого і виникнення пожежі, повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

За інформацією відомства, 29 квітня близько 20:50 до поліції надійшло повідомлення про вибух автомобіля біля супермаркету на проспекті Перемоги.

"Постраждав перехожий 1988 року народження. Чоловіка госпіталізовано", – зазначили в поліції.

Унаслідок вибуху виникла пожежа, яку наразі локалізовано. На місце події виїхала слідчо-оперативна група та вибухотехніки поліції.

Правоохоронці проводять огляд місця події, встановлюють очевидців та всі обставини інциденту. Інформацію про подію зареєстровано в Єдиному обліку.

