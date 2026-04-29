Інтерфакс-Україна
Події
22:54 29.04.2026

Трамп обговорив з Путіним можливе "невелике перемир'я" в Україні, в Києві планують з'ясувати деталі обговореного

1 хв читати

Президент США Дональд Трамп заявив, що провів телефонну розмову з Володимиром Путіним, під час якої обговорювалася можливість "невеликого перемир'я" в Україні, водночас у Києві планують з'ясувати деталі обговореного під час розмови.

За словами Трампа, під час розмови він запропонував обговорити можливе припинення вогню.: Я говорив про Україну і трохи про Іран. Я говорив про кілька різних тем, в основному про Україну. І ми дуже добре поспілкувалися. Я думаю, що ми знайдемо рішення відносно швидко, я сподіваюся…Я запитав його про – навіть якщо це невелике перемир'я, стільки людей вбивають, це так безглуздо", – зазначив Трамп, відповідаючи на запитання журналістів у Білому домі в середу.

"Спочатку з'ясуємо всі деталі, шо саме там було обговорено", – відповів радник президента з комунікацій Дмитро Литвин на запитання журналістів, чи розглядає Україна можливість підтримати таку ініціативу.

Трамп також повідомив, що порушував із Путіним і питання Ірану, зокрема щодо збагачення урану, а також наголосив, що США не дозволять Ірану отримати ядерну зброю.

"Я сказав, що я б набагато краще хотів, щоб ви брали участь у припиненні війни з Україною", – додав він.

Джерело: www.youtube.com/live/4hLYFGv9ktM?si=jWy24gCF8lZKGB20

Теги: #рф #перемиря #сша #обговорення

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА