Трамп обговорив з Путіним можливе "невелике перемир'я" в Україні, в Києві планують з'ясувати деталі обговореного

Президент США Дональд Трамп заявив, що провів телефонну розмову з Володимиром Путіним, під час якої обговорювалася можливість "невеликого перемир'я" в Україні, водночас у Києві планують з'ясувати деталі обговореного під час розмови.

За словами Трампа, під час розмови він запропонував обговорити можливе припинення вогню.: Я говорив про Україну і трохи про Іран. Я говорив про кілька різних тем, в основному про Україну. І ми дуже добре поспілкувалися. Я думаю, що ми знайдемо рішення відносно швидко, я сподіваюся…Я запитав його про – навіть якщо це невелике перемир'я, стільки людей вбивають, це так безглуздо", – зазначив Трамп, відповідаючи на запитання журналістів у Білому домі в середу.

"Спочатку з'ясуємо всі деталі, шо саме там було обговорено", – відповів радник президента з комунікацій Дмитро Литвин на запитання журналістів, чи розглядає Україна можливість підтримати таку ініціативу.

Трамп також повідомив, що порушував із Путіним і питання Ірану, зокрема щодо збагачення урану, а також наголосив, що США не дозволять Ірану отримати ядерну зброю.

"Я сказав, що я б набагато краще хотів, щоб ви брали участь у припиненні війни з Україною", – додав він.

