Інтерфакс-Україна
Події
22:19 29.04.2026

МЗС і Мінспорту закликали Google посилити модерацію контенту про підсанкційну "Алабугу"

2 хв читати

Міністерство закордонних справ України і Міністерство молоді та спорту закликали компанію Google посилити модерацію контенту, пов'язаного з підсанкційною ОЕЗ "Алабуга", зазначивши, що подібні заходи вже були застосовані стрімінговою платформою Twitch.

"Росія дедалі активніше використовує кіберспорт як інструмент пропаганди та залучення молоді до свого військово-промислового комплексу. 25 квітня на базі "Алабуга Політех" – структури, що входить до підсанкційної ОЕЗ "Алабуга" (США, ЄС, Велика Британія) – відбувся кіберспортивний турнір з Counter-Strike 2", – йдеться у спільній заяві відомств у Facebook.

У заяві зазначається, що захід був частиною кампанії з популяризації "освітнього центру", який, за даними розслідувань, залучає студентів, зокрема неповнолітніх, до виробництва ударних дронів типу Shahed. Турнір транслювався на Twitch із залученням стримерів, а рекламні інтеграції містили посилання на навчання та роботу на відповідних потужностях.

"Фактично, під виглядом кіберспортивного контенту відбувається вербування молоді до виробництва зброї терору", – йдеться у заяві.

У МЗС і Мінспорту зазначили, що після реакції кіберспортивної спільноти Twitch заблокував низку акаунтів, пов'язаних із трансляцією та рекламою турніру, та подякували платформі за дотримання санкційного режиму.

Водночас відомства звернули увагу на те, що YouTube та Google продовжують розміщення рекламних інтеграцій, пов'язаних із "Алабугою", без належної модерації, попри поширення контенту з участю неповнолітніх.

"Виникає закономірне питання: чи планує YouTube застосувати той самий стандарт відповідальності, який уже почав реалізовувати Twitch?", – наголосили у заяві.

МЗС і Мінспорту закликали Google посилити модерацію контенту, пов'язаного з підсанкційною "Алабугою", зазначивши необхідність застосування аналогічних підходів до тих, які вже запровадила стрімінгова платформа Twitch.

У відомствах підкреслили, що кіберспорт і цифрові платформи не можуть використовуватися як інструмент мілітаризації освіти, вербування неповнолітніх та просування підсанкційних військових підприємств.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1DkD1mpZ2o/?mibextid=wwXIfr

Теги: #дрони #контент #алабуга #рф

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА