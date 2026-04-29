Агенція оборонних закупівель почала розслідування через можливий витік інформації про закупівлю артилерійських пострілів

Державне підприємство Міністерства оборони України "Агенція оборонних закупівель" ініціювало службове розслідування через можливий витік конфіденційної інформації щодо процедури закупівлі артилерійських пострілів, водночас наголосивши, що процедура триває і рішення щодо визначення контрагента для укладення державних контрактів ще не ухвалено.

"Сьогодні ТОВ "Українська бронетехніка" поширила у публічному просторі заяву щодо нібито здійснення Агенцією контрактування артилерійських пострілів за найнижчою ціною з виробниками та постачальниками, які не виконують свої зобов’язання за контрактами", – повідомила Агенція у Facebook у середу.

"По-перше, заявляємо, що процедура закупівлі наразі триває, і жодного остаточного рішення щодо визначення контрагента для укладення державних контрактів на постачання 155-мм артилерійських пострілів не ухвалено", – йдеться в повідомленні.

В Агенції зазначили, що такі твердження свідчать про ризики витоку інформації, пов’язаної з перебігом закупівлі, а також про ймовірні спроби впливу на результати закупівлі з боку третіх осіб.

"У зв’язку із цим Агенція невідкладно ініціює службове розслідування щодо обставин неправомірного впливу на закупівельний процес та отримання вказаним постачальником конфіденційної інформації", – наголошують в Агенції оборонних закупівель ДОТ.

В Агенції зазначили, що інформацію про інцидент буде доведено до Наглядової ради підприємства та Міністерства оборони України, а за підсумками проведеної перевірки будуть ухвалені та застосовані відповідні заходи реагування залежно від встановлених обставин.

Також підприємство закликало учасників ринку перевіряти достовірність поширюваної інформації та оцінювати можливі наслідки своїх дій з огляду на ризики порушення принципів добросовісної конкуренції.

В Агенції наголосили, що дотримуються принципів неупередженості під час здійснення закупівель в інтересах Сил оборони України.