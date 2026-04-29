20:56 29.04.2026

Зеленський: Цьогоріч вже законтрактовано в 5 разів більше засобів middle strike, ніж торік

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Засоби middle strike для завдання ураження противнику на глибину до 120-150 кілометрів, є одними з пріоритетних на найближчі місяці, повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками звіту міністра оборони України Михайла Федорова про забезпечення всіх типів дронів для українських операцій.

"Цьогоріч уже законтрактовано в п’ять разів більше засобів middle strikes, ніж торік, і ми будемо й надалі масштабувати контрактування та виробництво", – написав Зеленський в Телеграм у середу ввечері.

Також президент обговорив з міністром попередні дані щодо російських втрат на фронті у квітні. "Фінальна перевірена інформація надійде в перших числах травня. Завдання – щоб кількість уражень особового складу окупанта перевищувала темп їхньої мобілізації", – зазначив він.

Зеленський обговорив з Федоровим реалізацію відкриття експорту зброї, "а саме регуляторні кроки, які мають підтримати домовленості нашої держави та виробництво зброї".

 

Теги: #міноборони #дрони #президент

21:05 28.04.2026
В Україні випробували новий тип FPV – міністр оборони

15:30 28.04.2026
Уламки БпЛА виявили на ще одній локації в Києві – КМДА

15:26 28.04.2026
В Міноборони визнали проблеми з постачанням продуктів до кількох бригад: такі випадки не мають стати системними

14:45 28.04.2026
Уламки дронів впали у 2 районах Києва, є постраждалий

12:46 28.04.2026
Україна в 2,5 раза збільшила дальність ударів по РФ від початку повномасштабного вторгнення

20:57 27.04.2026
Федоров: Сили оборони отримали вдвічі більше дронів-перехоплювачів, ніж за весь 2025 рік

20:00 27.04.2026
Щоб був мир у Європі й щоб Росія зупинилася, мають бути достойні умови для України

19:52 27.04.2026
Зеленський: Активно шукаємо шляхи забезпечення антибалістики та інших засобів ПРО

19:08 27.04.2026
Зеленський призначив Мельника послом у Люксембурзі за сумісництвом

17:27 27.04.2026
Зеленський доручив Генштабу і Міноборони щомісячно перевіряти реальну потребу в НРК

