Зеленський: Цьогоріч вже законтрактовано в 5 разів більше засобів middle strike, ніж торік

Засоби middle strike для завдання ураження противнику на глибину до 120-150 кілометрів, є одними з пріоритетних на найближчі місяці, повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками звіту міністра оборони України Михайла Федорова про забезпечення всіх типів дронів для українських операцій.

"Цьогоріч уже законтрактовано в п’ять разів більше засобів middle strikes, ніж торік, і ми будемо й надалі масштабувати контрактування та виробництво", – написав Зеленський в Телеграм у середу ввечері.

Також президент обговорив з міністром попередні дані щодо російських втрат на фронті у квітні. "Фінальна перевірена інформація надійде в перших числах травня. Завдання – щоб кількість уражень особового складу окупанта перевищувала темп їхньої мобілізації", – зазначив він.

Зеленський обговорив з Федоровим реалізацію відкриття експорту зброї, "а саме регуляторні кроки, які мають підтримати домовленості нашої держави та виробництво зброї".